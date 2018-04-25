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TOP,Новости,Политика

Л.Линкявичюс: ЕС должен оказать помощь жертвам репрессий в Беларуси

Фото urm.lt

Введение санкций для определенных должностных лиц режима Александра Лукашенко — это слишком слабая реакция на события в Беларуси, нужно оказать помощь жертвам репрессий, заявил министр иностранных дел Литвы.

«Санкций недостаточно. Те, кто совершал преступления, должны преследоваться по закону, должны нести ответственность, ведь это уголовные преступления. Также мы должны помочь людям, которые пострадали сегодня», — сказал Линас Линкявичюс журналистам в Каунасе.

«Вчера вновь было применено насилие после так называемой инаугурации, применен слезоточивый газ, люди были ранены, это происходит больше месяца. Мы должны помочь жертвам репрессий», — отметил он. 

По мнению Л. Линкявичюса, невозможность введения санкций ЕС из-за вето, наложенного Кипром, вредит имиджу и престижу ЕС.

„Недостаточно только осуждать и возмущаться, нужно сделать что-то большее», — добавил министр.

Он не сомневается, что Литва не примет нового посла Беларуси, если такой будет назначен.

«Даже не сомневаюсь, что не будет принят. Если его пришлет недействительный президент, он не будет обладать законными полномочиями. Но посол назначен, в этом случае не Литве нужно задавать этот вопрос», — сказал в четверг Л. Линкявичюс.

В среду А. Лукашенко дал присягу президента Беларуси на шестой срок полномочий. Церемония, о которой не сообщалось заранее, состоялась во Дворце независимости в Минске. 

Беларусь уже более месяца сотрясают протесты после президентских выборов 9 августа, победителем которых был объявлен А. Лукашенко, руководящий страной с 1994 года.

Оппозиция и страны Запада считают эти выборы сфальсифицированными. 

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