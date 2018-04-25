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Европейская комиссия: проект бюджета Литвы на 2020 год хороший

Photo by robynmack96 on Foter.com / CC BY

Проект бюджета Литвы на 2020 год является хорошим, заявила Европейская комиссия (ЕК).

ЕК после оценки проекта, и на основе своих прогнозов, заявила, что Литва соблюдает правила фискальной дисциплины, изложенные в Пакте о стабильности и росте, сообщило Министерство финансов страны.

«Литва уже третий год подряд получает положительную оценку от Европейской комиссии, что проект бюджета на следующий год соответствует правилам фискальной дисциплины, применимой ко всем странам еврозоны», — сказал министр финансов Вилюс Шапока.

ЕК для Литвы в следующем году прогнозирует сбалансированный государственный сектор, в то время как Министерство финансов (МФ) прогнозирует профицит в размере 0,2% ВВП.

Дефицит сектора государственного управления, по оценкам ЕС, снизится до 0,9% ВВП, в то время как Минфин оценивает этот показатель в 0,8% ВВП.

Госдолг, по данным ЕС, составит 35,1% ВВП, Минфин представляет аналогичные рассчёты.

Из 19 стран зоны евро только 9 (Германия, Ирландия, Греция, Кипр, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды и Австрия) получили такой положительный рейтинг.

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