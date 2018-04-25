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Путин считает США «великой страной»

Фото Фонд Росконгресс

Президент России Владимир Путин в ходе инвестиционного форума в среду, 20 ноября, назвал США «великой страной», сообщает Газета.ру.

Он отметил, что российская сторона всегда уважала США и продолжает делать это.

«Соединенные Штаты — великая страна», — сказал Путин.

Он упомянул, что обе страны некогда являлись «союзниками в двух мировых войнах».

«Все это наша общая история, причем история позитивная», — подчеркнул Путин.

Он также добавил, что у Москвы и Вашингтона есть много общих интересов.

korrespondent.net

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