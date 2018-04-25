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TOP,Деньги,Новости,Экономика

В.Василяускас: коммерческому госбанку потребуется 1 млрд евро

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Рассматривая возможность создания государственного коммерческого банка в Литве, председатель правления Банка Литвы (Lietuvos bankas — LB) говорит, что для того, чтобы он мог конкурировать с основными игроками рынка, такому банку потребуется около 1 мдрд евро.

Тем не менее, Витас Василяускас говорит, что Банк Литвы в принципе не против идеи государственного коммерческого банка.

«Мы, как регуляторы, нейтральны», — сказал Василяускас на заседании социал-демократической фракции Сейма.

«Есть несколько путей. Создание с нуля — если не ошибаюсь, капитал одного из крупнейших банков составляет 900 млн евро. То есть, если мы хотим конкурировать с таким китом, то должны говорить о таких суммах», — сказал он.

По его мнению, ещё одним вариантом может стать приобретение существующего коммерческого банка.

«Речь могла бы идти примерно о 200 млн евро. Если есть такие финансы, то нет никаких  проблем», — сказал председатель правления центробанка.

О создании государственного коммерческого банка в этом месяце говорил и президент Литвы Гитанас Науседа, который сказал, что такие соображения больше не должны быть запретными.

Тогда министр финансов Вилюс Шапока назвал создание государственного коммерческого банка «дорогим и рискованным».

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