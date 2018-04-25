Правительство одобрило кредитные гарантии на 300 млн евро для Klaipėdos nafta

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Правительство Литвы в среду одобрило предоставление государственных гарантий на получение кредита в размере до 292,5 млн евро и Министерство энергетики объявило, что государство гарантирует приобретение Клайпедского судна-терминала сжиженного природного газа (СПГ).

«Сегодняшнее постановление правительства является ключом к снижению цены на газ для всех, как для жителей, так и для предприятий, с 1 января 2020 года. Мы надеемся, что получим одобрение Сейма в начале декабря, чтобы все было выполнено в срок», — отметил министр энергетики Жигимантас Вайчюнас в своем заявлении.

До 135,5 млн. евро США от Северного инвестиционного банка (NIB) к 2020 году ежегодные затраты на техническое обслуживание терминала сжиженного природного газа в Клайпедос-Нафта сократятся на 45% или 26 млн. евро- с 62 млн. евро до 36 млн. евро, так называемый компонент безопасности составляет около 39%, а средняя конечная цена на газ для потребителей составляет около 4%.

Правление Klaipedos nafta решило позаимствовать у Северного инвестиционного банка (СИБ) до 135,5 млн евро, в рамках кредита на 26 лет с госгарантией. Кредит будет предназначаться для покрытия расходов по содержанию судна-хранилища терминала Independence, расходы будут распределены до 2044 года.

Если Klaipėdos nafta получит этот кредит, то с 2020 года издержки на содержание терминала в год уменьшатся на 45%, т.е. на 26 млн евро — с 62 млн до 36 млн, так называемая составня безопасности — примерно на 39%, а средняя конечная цена газа потребителя — примерно на 4%.