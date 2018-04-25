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В Латвии запретили сразу 9 российских телеканалов

Фото pixabay.com

Национальный совет по электронным СМИ принял решение остановить в Латвии трансляцию девяти телеканалов, сообщает LTV.

Решение принято на основании того, что эти каналы входят в холдинг, истинный выгодоприобретатель которого — Юрий Ковальчук, включенный в санкционный список ЕС, сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на LTV. 

Член НСЭСМИ Ивар Аболиньш рассказал, что среди каналов — «Петербург — Пятый канал», «Дом кино».

В Латвии также нельзя будет распространять программы «Время: далекое и близкое», «Бобер», «Дом кино премиум», «Музыка Первого», «О!», «Поехали», «Телекафе».

Запрет будет действовать до момента, пока Ковальчука не вычеркнут из санкционного списка.

baltic-course.com

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