Европейская комиссия выделила 15 тыс. евро для бесплатного WiFi в Висагинасе

30 октября на заседании Висагинского совета было принято решение о том, чтобы поддержать проект «WiFi4EU в Висагинском самоуправлении».
Европейская комиссия в рамках инициативы «WiFi4EU» выделила нашему самоуправлению чек на 15 тысяч евро для оборудования бесплатной беспроводной интернет-связи в зоне общественного пространства.
Самоуправление со своей стороны обязуется для каждой точки доступа WiFi ежегодно, в течение трех лет, выделять на интернет-связь и обслуживание оборудования примерно по 360 евро в год из бюджета самоуправления.
Кроме того, самоуправление обязуется нести дополнительные расходы, например, в случае, если захочет расширить сеть беспроводного интернета.
Согласно инициативе Еврокомиссии «WiFi4EU», нужно стремиться к тому, чтобы жители европейских стран имели возможность пользоваться бесплатным WiFi на парковках, площадках, в учреждениях здравоохранения, в библиотеках и других общественных местах.
Расположение будущих точек WiFi в Висагинасе пока не определено. На вопрос Евгения Шуклина о том, в какую сумму обойдется местному бюджету обслуживание бесплатного WiFi, докладчик — Ирина Михайлова, завотделом стратегического планирования и инвестиций, ответила: «Примерно в 4200 евро в год».
Для приобретения оборудования будет проведена процедура публичной купли. Какая компания будет предоставлять услугу подключения беспроводных точек к интернету, пока тоже неизвестно.news.tts.lt
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