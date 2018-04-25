Европейская комиссия выделила 15 тыс. евро для бесплатного WiFi в Висагинасе

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30 октября на заседании Висагинского совета было принято решение о том, чтобы поддержать проект «WiFi4EU в Висагинском самоуправлении».

Европейская комиссия в рамках инициативы «WiFi4EU» выделила нашему самоуправлению чек на 15 тысяч евро для оборудования бесплатной беспроводной интернет-связи в зоне общественного пространства.

Самоуправление со своей стороны обязуется для каждой точки доступа WiFi ежегодно, в течение трех лет, выделять на интернет-связь и обслуживание оборудования примерно по 360 евро в год из бюджета самоуправления.