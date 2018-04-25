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Европейская комиссия выделила 15 тыс. евро для бесплатного WiFi в Висагинасе

Фото pixabay.com

30 октября на заседании Висагинского совета было принято решение о том, чтобы поддержать проект «WiFi4EU в Висагинском самоуправлении».

Европейская комиссия в рамках инициативы «WiFi4EU» выделила нашему самоуправлению чек на 15 тысяч евро для оборудования бесплатной беспроводной интернет-связи в зоне общественного пространства.

Самоуправление со своей стороны обязуется для каждой точки доступа WiFi ежегодно, в течение трех лет, выделять на интернет-связь и обслуживание оборудования примерно по 360 евро в год из бюджета самоуправления.

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Кроме того, самоуправление обязуется нести дополнительные расходы, например, в случае, если захочет расширить сеть беспроводного интернета.

Согласно инициативе Еврокомиссии «WiFi4EU», нужно стремиться к тому, чтобы жители европейских стран имели возможность пользоваться бесплатным WiFi на парковках, площадках, в учреждениях здравоохранения, в библиотеках и других общественных местах.

Расположение будущих точек WiFi в Висагинасе пока не определено. На вопрос Евгения Шуклина о том, в какую сумму обойдется местному бюджету обслуживание бесплатного WiFi, докладчик — Ирина Михайлова, завотделом стратегического планирования и инвестиций, ответила: «Примерно в 4200 евро в год».

Для приобретения оборудования будет проведена процедура публичной купли. Какая компания будет предоставлять услугу подключения беспроводных точек к интернету, пока тоже неизвестно.

news.tts.lt
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