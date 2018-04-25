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Европейские авиакомпании отменяют полеты в Израиль до конца марта

Фото из открытых источников

В конце недели несколько крупных европейских авиакомпаний заявили об отмене рейсов в Израиль из-за жестких антикоронавирусных мер, введенных израильским министерством здравоохранения.

Компания Alitalia, планировавшая только сократить количество рейсов в Тель-Авив, полностью отменила все полеты в Израиль с 11 по 28 марта.

Испанская национальная авиакомпания Iberia, выполняющая рейсы из Тель-Авива в Мадрид и Барселону, объявила о прекращении своей деятельности до 31 марта, объяснив, что это решение вызвано распоряжением министерства внутренних дел Израиля, запретившего въезд в страну гражданам ряда стран, в том числе и Испании.

Авиакомпании группы Lufthansa (включая Austrian Airlines и Swiss Air) объявили об отмене полетов в Израиль до 28 марта, отменив, в общей сложности, 7100 рейсов.

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Французская авиакомпания Air France сообщила, что отменяет все полеты по маршруту Тель-Авив – Париж до 28 марта.

Wizz Air, венгерская бюджетная авиакомпания, летающая в Венгрию, Польшу, Великобританию, Болгарию и Литву, сообщила, что число рейсов будет резко снижено в период с 15 марта по 2 апреля.

Об отмене всех полетов между Израилем и итальянскими городами (Болонья, Милан, Рим) в период с 12 по 31 марта объявила и бюджетная авиакомпания Ryanair.

В пятницу, 6 марта, компания «Эль-Аль» также сообщила об отмене рейсов в Сан-Франциско, Берлин, Барселону и Цюрих. В воскресенье компания, как ожидается, отменит еще ряд рейсов, в том числе рейсы в Мюнхен, Будапешт, Амстердам, Брюссель, Бухарест, Вену и Марсель.

В начале будущей недели, по данным Ynet, будет рассмотрена возможность помещения на карантин граждан, прилетающих из США. По сведениям источника, минздрав активно продвигает эту меру, однако утвердить ее принятие мешают «дипломатические соображения».

Компании, обеспечивающие авиасообщение между Израилем и США, выразили свою обеспокоенность тем, что из-за принимаемых Израилем мер по предупреждению эпидемии коронавируса, количество рейсов на направлении Израиль – США может быть сокращено.

По состоянию на 7 марта, в Израиле зафиксирован 21 случай заболевания коронавирусом, 11 тысяч человек на карантине.

NEWSru.com.il

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