default image
Европейский тур «Безумная любовь» Олега Винника переносится на 2021 г.

Подробнее...
default image
Замглавы ДГБ Литвы на второй срок назначен В. Мажейка

Подробнее...
default image
Компания Г. Жемялиса покупает операторов арен Siemens и Cido, а также Tiketa“

Подробнее...
default image
Евросоюз отменил ноябрьский саммит

Подробнее...
default image
Турцию призывают отказаться от геологоразведки в спорных водах

Подробнее...
default image
МВФ: экономика Литвы сократится меньше других в Европе

Подробнее...
default image
Президент Чехии считает, что страна не может вторично остановить экономику из-за пандемии

Подробнее...
default image
В период карантина выросло значение электронных платежей

Подробнее...
default image
SEB: кризис не снизил уровень доступности автомобилей в Литве

Подробнее...
default image
Джонсон призвал британцев готовиться к жесткому варианту Brexit

Подробнее...
default image
Путин предложил продлить договор СНВ-3 на год

Подробнее...
default image
Официальная безработица в Литве выросла до 14,1%

Подробнее...
default image
TILS: Литва вяло борется со взяточничеством за границей

Подробнее...
default image
В ЕС опубликовали эпидемиологическую карту для туристов

Подробнее...
default image
В Голландии хотят узаконить эвтаназию детей до 12 лет

Подробнее...
default image
Глава Клайпедского порта: белорусских грузов меньше не становится

Подробнее...
default image
Объявлен новый конкурс подрядичка на строительство могильника ИАЭС

Подробнее...
default image
В Нидерландах появились «зелёные» остановки общественного транспорта

Подробнее...
default image
Обналичивание денег в Литве сократилось, чаще расчитываются карточками

Подробнее...
default image
Ультрафиолетовые роботы – новое европейское оружие против вируса

Подробнее...
default image
Г. Науседа: если не будем соблюдать безопасность, карантина не избежать

Подробнее...
default image
Число заражений COVID-19 неизбежно будет расти – А. Вярига

Подробнее...
default image
Литва в следующем году намерена позаимствовать 5,14 млрд евро

Подробнее...
default image
МВФ спрогнозировал убытки от коронакризиса

Подробнее...
default image
В Литву смогут приезжать сотрудничающие с разведкой лица без соблюдения изоляции

Подробнее...
default image
Из-за пандемии число неимущих вырастет на 115 миллионов

Подробнее...
default image
С ростом числа заражений жители Литвы избегают магазины

Подробнее...
default image
Швеция увеличит военный бюджет на 40%

Подробнее...
default image
COVID-19 больны примерно 50 военных, служащих в разных подразделениях и городах

Подробнее...
default image
Молодые люди не получат вакцину от COVID до 2022 года - ВОЗ

Подробнее...
default image
Г. Науседа: страны Европы должны разделить бремя вызовов в связи с изменением климата

Подробнее...
default image
ЕС призвал готовиться к Brexit без торгового соглашения

Подробнее...
default image
В Литве запрещен лов лососи и кумжи

Подробнее...
default image
В Кремле пообещали ответить на новые санкции ЕС

Подробнее...
default image
Как страны Европы ужесточают ограничения из-за второй волны COVID-19

Подробнее...
default image
Г. Науседа: важно сохранить тесные связи Великобритании с ЕС

Подробнее...
default image
В Литве проводятся клинические исследования лекарств от COVID-19

Подробнее...
default image
В Португалии введён режим национального бедствия

Подробнее...
default image
В больницах Литвы с COVID-19 находятся 199 человек, 19 из них – в реанимации

Подробнее...
default image
В Литве новый рекорд заболеваний коронавирусом –281, две смерти

Подробнее...
TOP,Культура

Европейский тур «Безумная любовь» Олега Винника переносится на 2021 г.

От COVID-19 никто не застрахован, и мы с сожалением сообщаем, что Олег Винник болен коронавирусом. Из-за болезни артиста запланированный европейский тур переносится на 2021 г.

Концерт, запланированный на 27 октября в Клайпеде, в Švyturio арене, переносится на 26 октября 2021 г. Концерт 28 октября в Вильнюсе, в COZY by Сименс арене, переносится на 27 октября 2021 г.

Все билеты действительны на новые даты, обменивать билеты не нужно.

 Первый европейский тур известного украинского артиста Олега Винника, который состоялся в мае 2019-го, ознаменовался огромным успехом: аншлагами на концертных площадках и горячим интересом публики. Осенью 2021-го певец вновь вернется с новой авторской музыкальной программой «Безумная любовь «, охватив значительно больше городов и стран.  Гостей концертов ожидают танцевальные суперхиты, душевные баллады и горячие новинки в исполнении Олега Винника. В рамках программы обязательно прозвучат знаменитые композиции «Нино», «Счастье», «Вовчиця».

  Сегодня Олег Винник входит в ТОП самых успешных  артистов украинской сцены, является самым  популярным артистом в Украине,  согласно сравнительному анализу Google Trends. Главный ньюсмейкер, обладатель многих престижных  премий, треки Олега Винника возглавляют  ведущие чарты СНГ, клипы собирают миллионы просмотров в You Tube.

Певец задает тренды в украинском шоу-бизнесе. Он стал первым сольным поп-исполнителем в Украине, который начал собирать стадионы.

Билеты на концерт Олега Винника в Клайпеде 26 октября 2021 г. в Švyturio арене продаются во всех кассах www.bilietai.lt.

Билеты на концерт Олега Винника в Вильнюсе 27 октября 2021 г. в COZY by Сименс арене продаются в кассах www.tiketa.lt.

Организатор мероприятия и артист приглашают посетить перенесенные мероприятия, таким образом вы можете поддержать отрасль, которая в настоящее время в значительной мере затронута из-за ограничений.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.