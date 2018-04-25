Европейский тур «Безумная любовь» Олега Винника переносится на 2021 г.

От COVID-19 никто не застрахован, и мы с сожалением сообщаем, что Олег Винник болен коронавирусом. Из-за болезни артиста запланированный европейский тур переносится на 2021 г.

Концерт, запланированный на 27 октября в Клайпеде, в Švyturio арене, переносится на 26 октября 2021 г. Концерт 28 октября в Вильнюсе, в COZY by Сименс арене, переносится на 27 октября 2021 г.

Все билеты действительны на новые даты, обменивать билеты не нужно.

Первый европейский тур известного украинского артиста Олега Винника, который состоялся в мае 2019-го, ознаменовался огромным успехом: аншлагами на концертных площадках и горячим интересом публики. Осенью 2021-го певец вновь вернется с новой авторской музыкальной программой «Безумная любовь «, охватив значительно больше городов и стран. Гостей концертов ожидают танцевальные суперхиты, душевные баллады и горячие новинки в исполнении Олега Винника. В рамках программы обязательно прозвучат знаменитые композиции «Нино», «Счастье», «Вовчиця».

Сегодня Олег Винник входит в ТОП самых успешных артистов украинской сцены, является самым популярным артистом в Украине, согласно сравнительному анализу Google Trends. Главный ньюсмейкер, обладатель многих престижных премий, треки Олега Винника возглавляют ведущие чарты СНГ, клипы собирают миллионы просмотров в You Tube.

Певец задает тренды в украинском шоу-бизнесе. Он стал первым сольным поп-исполнителем в Украине, который начал собирать стадионы.

Билеты на концерт Олега Винника в Клайпеде 26 октября 2021 г. в Švyturio арене продаются во всех кассах www.bilietai.lt.

Билеты на концерт Олега Винника в Вильнюсе 27 октября 2021 г. в COZY by Сименс арене продаются в кассах www.tiketa.lt.

Организатор мероприятия и артист приглашают посетить перенесенные мероприятия, таким образом вы можете поддержать отрасль, которая в настоящее время в значительной мере затронута из-за ограничений.



