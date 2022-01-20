Евросоюз намерен взыскать с Польши штрафы на миллионы евро

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Европейский союз собирается взыскать с Польши штрафы, ранее наложенные Европейским судом, сообщает Euronews.

Так, Брюссель в ближайшие недели собирается взыскать с Варшавы штраф за текущий месяц в размере 15 млн евро. Тем самым Польшу начнут наказывать за то, что она не платит ежедневный штраф в размере 500 тыс. евро за продолжение работы угольной электростанции в Турове.

Европейский суд в Люксембурге обязал Варшаву прекратить добычу на шахте «Туров» по иску, поданному Прагой. Польша отказалась это сделать под предлогом обеспечения своей энергетической безопасности.

Вдобавок Еврокомиссия направит на этой неделе в Варшаву первый официальный запрос об уплате ежедневного штрафа в размере 1 млн евро, наложенного Европейским судом в связи с реорганизацией польской судебной системы в нарушение норм и правил ЕС.

В октябре прошлого года суд в Люксембурге наложил на Варшаву штраф за отказ выполнить его решение, объявляющее Дисциплинарную палату польских судей Варшавы несовместимой с законодательством ЕС.

Дело было возбуждено Еврокомиссией, и суд удовлетворил ее жалобу на то, что реорганизация системы правосудия Польши может быть «использована для осуществления политического контроля над судебными решениями или оказания давления на судей с целью повлиять на их решения».

Польский премьер-министр от правящей партии «Право и справедливость» Матеуш Моравецкий в августе прошлого года обещал, что его правительство изменит вызывающие критику элементы национальной системы правосудия, но этого сделано не было. Впоследствии он обвинил Европу в «ползучей экспансии» в отношении Польши. Позже в интервью Financial Times он сказал, что ЕС приставил «пистолет к нашей голове».

Комментируя политику польских властей, немецкий член Европарламента от партии «зеленых» Даниэль Фройнд заявил, что Польша ведет себя совершенно нелепо, но похоже, ее правительство не думает, что оно зашло слишком далеко.

«Польша вынуждена платить большие деньги, и с каждым днем их будет становиться все больше, — сказал Даниэль Фройнд Euronews. — Это означает, что какие-то школа, больница или дом престарелых потеряют свой доход, а правительство не сможет инвестировать в новые проекты без финансирования ЕС».

Даниэль Фройнд выразил мнение, что польское правительство не достаточно откровенно со своими гражданами по поводу больших затрат на конфронтацию с Еврокомиссией и Европейским судом. «Польское правительство говорит своим избирателям, что оно не платит никаких штрафов, но при этом лишает их немалых наличных денег», — заявил Даниэль Фройнд.

«Полякам не объясняют, что решение их Конституционного суда по поводу примата национального законодательства над европейским со временем будет иметь для них болезненные последствия», — продолжил евродепутат.

По его словам, чем дольше Польша не будет признавать примат законов ЕС, тем больше аспектов польского членства в ЕС перестанут существовать и тем меньше денег будут получать простые граждане страны.

Спор вокруг верховенства права снова обострился, когда Конституционный суд Польши вынес решение о том, что законодательство ЕС не имеет преимущества над польским. В итоге Европарламент объявил польскую систему правосудия нелегитимной, «не имеющей законной силы, независимости и не имеющей права толковать закон». В декабре прошлого года Брюссель возбудил судебное дело против Варшавы, выразив серьезную озабоченность по поводу игнорирования ею своих обязательств в соответствии с законодательством ЕС.