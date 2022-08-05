Евросоюз запасается газом по графику — Reuters

В целом в ЕС планируют заполнить хранилища на 80% к 1 ноября.

Как известно, Газпром сократил поставки газа по Северному потоку-1 до 20% мощности – 33 млн кубов в сутки. При этом газопровод способен транспортировать до 167 млн куб. м газа. Свое решение компания объясняет тем, что не может использовать отремонтированную турбину Siemens якобы из-за санкций.

При этом СМИ пишут, что Газпром сжигает «лишний» газ, который должен идти по Северному потоку-1.