Евросоюз запасается газом по графику — Reuters

Закачка газа в европейские хранилища идет по графику,ф несмотря на снижение поставок Россией, пишет Reuters в четверг, 4 августа.
«Им (странам ЕС — ред.) удалось стабильно наращивать хранилища газа, сдерживая спрос, переходя с газа на уголь для некоторых электростанций и увеличивая импорт сжиженного природного газа (СПГ). Согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), обнародованным в четверг, во вторник хранилища газа в Европе были заполнены на 70,54%, превысив средний показатель за 5 лет в 70,32%. Уровни также были недалеки от среднего за 10 лет около 71,40%», — говорится в сообщении.
В целом в ЕС планируют заполнить хранилища на 80% к 1 ноября.
Как известно, Газпром сократил поставки газа по Северному потоку-1 до 20% мощности – 33 млн кубов в сутки. При этом газопровод способен транспортировать до 167 млн куб. м газа. Свое решение компания объясняет тем, что не может использовать отремонтированную турбину Siemens якобы из-за санкций.
При этом СМИ пишут, что Газпром сжигает «лишний» газ, который должен идти по Северному потоку-1.korrespondent.net