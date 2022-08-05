В НАТО объяснили, как они планируют увеличить поставки оружия в Украину

По его словам, вторжение России в Украину создало самую опасную ситуацию для Европы со времен Второй мировой войны. Он также добавил, что России нельзя позволить победить.

Генсек Альянса также обвинил президента РФ Владимира Путина в «безрассудной и опасной» риторике относительно потенциального использования ядерного оружия.

Столтенберг также выразил мнение, что война, скорее всего, завершится только после переговоров.

«Мы знаем, что большинство войн заканчиваются за столом переговоров. Мы также знаем, что результат этих переговоров будет полностью зависеть от силы на поле боя» — отметил он.

Напомним, по словам генсека НАТО, в войне России против Украины Альянс имеет две задачи: поддержать Украину и предотвратить распространение конфликта в полномасштабную войну между НАТО и Россией.