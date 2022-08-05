Посещая Минск и Москву сторонники А. Паляцкиса понимают, что делают — глава ДБГ 

«По нашим оценкам, поездка в страну, которая начинает войны против других стран, занимает территории, ведет информационные войны против демократических стран, убивает людей, в конце концов, насилует, грабит территории, только разговоры с ними о желании добрососедских отношений, чтобы мы здесь сменили, если бы могли, строй и стали бы добрыми соседями, не понимая ясно, какие будут последствия, если так и произойдет, последствия для Литвы … Конечно, мы были бы, наверняка, на месте Украины теперь или просто нас бы тихо оккупировали как в 1940 году. Это, по моему мнению, и можно назвать открытым нанесением вреда литовскому государству», — заявил в четверг Дарюс Яунишкис.

«Я не думаю, что они люди неадекватные, они прекрасно понимают, что делают», — заявил он.

Глава госбезопасности отметил, что перед каждым визитом сотрудники беседуют с соратниками А. Палецкиса и предупреждают об угрозах.

ДГБ на этой неделе сообщил, что собран и передан для расследования материал о действиях представителей созданного А. Палецкисом «Международного форума добрососедства», который создает угрозу для национальной безопасности.

«Видя дальнейшее развитие событий, я думаю, что пришло время заявить, что есть определенные признаки, и этих людей, посещающих столицы недружественных государтсв, общающихся со сторонниками режима, с режимом, которые враждебны по отношению ко всей западной демократии и всему порядку в мире, нужно как-то оценить», — отметил Д. Яунишкис.

На прошлой неделе четыре представителя ассоциации А. Палецкиса «Международный форум добрососедства» посетили Москву, встретились с представителями Общественной палаты России, провели пресс-конференцию. В ней принимали участие глава организации Эрика Швянчёнене, осужденный за коррупцию бывший директор предприятия «Vilniaus vandenys» Дарюс Норкус, Эдикас Ягелавичюс, Миндаугас Рамошка.

Глава «Международного форума добрососедства» Эрика Швянчёнене заявила, что цель поездки в Москву — сломать информационную блокаду и просить безвизового режима для граждан Литвы в Калининградскую область. Она сомневалась в законности избрания теперешних властей Литвы, обвиняла власти в нанесении экономического ущерба и запугивании своих граждан возможным вторжением России.

Ранее она посетила Беларусь, где встретилась с Александром Лукашенко, выразила поддержку Минску.

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