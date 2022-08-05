Греция пытается вернуть скульптуры древнего Парфенона из Лондона

Напомним, Греция считает незаконным вывоз скульптур Парфенона в Великобританию и настаивает на их возвращении. Британский музей не обсуждает этот вопрос, и заявляет, что обязательным условием для любых переговоров о скульптурах Парфенона является признание Британии в качестве их законного владельца.

В конце XVIII — начале ХIХ вв. британский посланник в Константинополе лорд Элгин вывез огромное количество произведений древнегреческого искусства, которые выкупил Британский музей. В коллекции, среди прочего, — фронтонные статуи и метопы афинского Парфенона, кариатида Эрехтейона, статуя Диониса. Британский музей утверждает, что Элгин имел разрешение на вывоз — так называемый фирман визиря. Греки же заявляют, что разрешений на вывоз скульптур не было, и фирман предполагал только возможность сделать рисунки статуй. В феврале 2019 года учёные из Музея Акрополя доказали, что документов на вывоз артефактов не существует. После этого Греция возобновила усилия по возвращению статуй Парфенона.