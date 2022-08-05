По доступности электронных госуслуг Литва на восьмом месте в Европе

Лидерами согласно данным исследования являются Мальта и Эстония, у которых электронные госуслуги больше всего ориентированы на потребителя, прозрачные, технологически развитые и открытые для пользователей из других стран Европы.

В исследовании приняли участие 35 стран: 27 стран Евросоюза, также Исландия, Норвегия, Швейцария, Албания, Черногория, Северная Македония, Сербия и Турция.

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