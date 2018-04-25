Еврозона достигла «дна» спада

Еврозона достигла «дна» экономического спада в результате разрушительных последствий введения карантинных мер из-за пандемии коронавируса, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на «Daily Mail».

По мнению специалистов из аналитической компании IHS Markit, к такому выводу можно прийти, наблюдая за состоянием экономики 19 стран зоны евро – спад практически затух. И хотя небольшая и неуверенная стабилизация, наблюдаемая с конца апреля и всю первую половину мая нынешнего года ниже аналогичных наихудших показателей 2009 г времен мирового финансового кризиса той поры, тем не менее они дают хоть и небольшой, но все же проблеск надежды на улучшение ситуации.

Проанализировав положение почти 400 компаний Еврозоны, аналитики из IHS Markit пришли к выводу, что, хотя во втором квартале экономические показатели в Еврозоне упадут еще на беспрецедентные 10 проц, тем не менее одновременно будет наблюдаться выравнивание ситуации по основным экономическим показателям.

С ними согласны и специалисты другой известной аналитической компании — Capital Economics.

Тем не менее аналитики отмечают, что процесс полного экономического «перезапуска» в Еврозоне произойдет не раньше, чем через год.