ФАО: Более 800 миллионов человек страдают от голода

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По данным Продовольственного агентства ООН (ФАО), несмотря на технологическую революцию в сельскохозяйственной отрасли, каждый десятый человек — более 800 миллионов человек – страдает от голода.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в Латинской Америке и Карибском бассейне почти 48 миллионов человек — больше, чем население Аргентины — не потребляют достаточно пищи, чтобы вести активный и здоровый образ жизни.

Пандемия ухудшает эти цифры. ФАО считает, что необходимо изменение подхода, в том числе в отношении мелких фермеров, которые производят 30 проц мировых запасов продовольствия и часто покрывают собственное потребление. Мелкие фермеры, по мнению экспертов, это ключ к искоренению голода.