ФАО: Более 800 миллионов человек страдают от голода

По данным Продовольственного агентства ООН (ФАО), несмотря на технологическую революцию в сельскохозяйственной отрасли, каждый десятый человек — более 800 миллионов человек – страдает от голода.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в Латинской Америке и Карибском бассейне почти 48 миллионов человек — больше, чем население Аргентины — не потребляют достаточно пищи, чтобы вести активный и здоровый образ жизни.
Пандемия ухудшает эти цифры. ФАО считает, что необходимо изменение подхода, в том числе в отношении мелких фермеров, которые производят 30 проц мировых запасов продовольствия и часто покрывают собственное потребление. Мелкие фермеры, по мнению экспертов, это ключ к искоренению голода.
Однако многие из этих производителей бедны. Их методы производства ненадежны. У них нет страховки и доступа к финансовой системе, чтобы защитить себя от стихийных бедствий и колебаний цен. Фактически, три четверти людей, страдающих от голода, сами являются фермерами.
Однако увеличение производства мелких землевладельцев и уменьшение неожиданных колебаний в их производстве с помощью более совершенных технологий без учета экологических соображений может вызвать ускоренное ухудшение качества земли, стимулировать чрезмерное использование воды и обезлесение, а также ускорить изменение климата.
Необходимо разработать меры, которые увеличивают производство и прибыльность мелких производителей, защищают окружающую среду, сокращают бедность и способствуют обеспечению продовольственной безопасности.
Одной из мер решения этой сложной задачи являются денежные стимулы. К примеру, Коста-Рика представляет собой интересный пример. Его схема оплаты экологических услуг, реализация которой началась в 1997 году, платит землевладельцам, охраняющим леса. Программа финансируется за счет добровольных взносов частных коста-риканских компаний и иностранных компаний, которые, среди прочего, используют сокращение выбросов парниковых газов для выполнения своих нормативных обязательств. Благодаря этой программе лесной покров в стране увеличился с 20 проц в 1980 году до 50 проц в 2013 году.
По мнению экспертов, снижение голода и защита окружающей среды сложная, но выполнимая задача. Но для разработки эффективных вмешательств требуется больше политической воли.