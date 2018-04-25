С.Сквярнялис после встречи с А. Дудой: нельзя допустить раскола нашего единства

Премьер Литвы и президент Польши обсудили достижения двустороннего сотрудничества в различных областях.

С. Сквярнялис сказал, что в последние годы двусторонние отношения стали лучшими за период в несколько десятилетий.

По мнению главы правительства, при решении вопросов, связанных с национальными, важно руководствоваться принципами уважения и доверия. Кроме того, на встрече была выражено одобрение, что во время правления правительства С. Сквярнялиса удалось улучшить условиях образования, начать телетрансляции на родном языке, открыть Культурный центр в Сувалках.

Ранее во вторник С. Сквярнялис заявил, что новые власти могут испортить отношения с Польшей, если начнут критиковать ситуацию о нарушениях принципа верховенства закона.

Консерваторы заявляют, что, хотя Польша остается стратегическим партнером Литвы, новая власть не намеревается закрывать глаза на существующие в соседней стране проблемы с правами человека.

Поляки и литовцы всё больше укрепляют чувство общности – президент Польши

Соединенные общей историей поляки и литовцы в последнее время всё больше укрепляют чувство общности, заявил находящийся с визитом в Вильнюсе президент Польши Анджей Дуда.

«Очень рад, что поляки и литовцы обладают ощущением исторической общности и особенно в последнее время — это ощущение становится всё более сильным. Могу смело сказать, что это причина для чувства удовлетворения», — сказал в сейме во вторник А. Дуда.

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Он подчеркнул, что несколько веков тому назад создавшие общее государство поляки и литовцы «из-за долгой общей истории имеют и связывающее их прекрасное будущее».

«Люблинская уния не является музейным экспонатом, это зеркало, в которое могут посмотреть сегодняшние представители европейской интеграции. Это прекрасный пример, как успешно создавалась политическая общность свободных и равных народов, которые подружились, хотели жить дружно, вместе создавать свое будущее», — сказал А. Дуда.

Люблинская уния была подписана 1 июля 1569 года.