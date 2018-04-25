От встречи И. Шимоните и А. Дуды ждут сигналов о подходе к Польше

Политолог, профессор Института Международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Рамунас Вильпишаускас сказал, что от Польши в значительной степени зависит энергетическая и транспортная интеграция Литвы в ЕС, Польша важна и как партнер в сфере безопасности, особенно с учетом того, что у обеих стран сходная оценка агрессивной внешней политики России.

По его словам, длящийся уже не первый год конфликт правящих в Польше с ведомствами ЕС по принципу верховенства права, особенно по вопросу независимости судов, ставит литовских политиков и дипломатов перед дилеммой, как сохранить последовательность в поддержании принципов либеральной демократии внутри своей страны и за границей, одновременное сохраняя партнерские отношения с польскими властями.

«Руководители Литвы пытаются решить эту дилемму, поддерживая диалог как внутри Польши, так и в форматах ЕС. Однако пока не ясно, будет ли придерживаться такой тактики и вновь сформированная правящая коалиция Союза Отечества-Литовских христианских демократов (консерваторов) и двух либеральных партий, которая особо акцентирует важность прав человека во внешней политике. Встреча кандидата в премьеры И. Шимоните с президентом Польши поэтому является особо интересной», – сказал BNS Р. Вильпишаускас.

«Кстати, несмотря на противоречивую внутреннюю политику правящих в Польши, которую критично оценивают ведомства ЕС и некоторые государства-члены, повышает важность Литвы как партнера для Польши, одновременно принижает авторитет самой Польши как в ЕС, так в странах Восточного партнерства», – отметил он.