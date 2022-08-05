Федерации футбола Литвы требуется прямое управление 

В настоящее время Литва занимает 142-е место в рейтинге ФИФА, что является худшим результатом в истории, и, по его мнению, Литовская федерация футбола должна взять на себя большую ответственность за это.

«Значение спорта не ограничивается физической занятостью, это сфера, оказывающая значительное влияние на интересы общества. Футбол, как самый популярный вид спорта в мире, влияет не только на спортивный престиж страны, но и может оказать существенное положительное влияние на социально-экономическую среду», – сказал BNS М. Маяускас.

По словам представителя Партии труда Витаутаса Гапшиса, высказывается пожелание, чтобы футбол получал адекватное финансирование и добивался хороших результатов.

«Возможно, у нас никогда не будет игрока уровня Роналду, но определенный прорыв необходим, как для занятости детей, так и ради известности Литвы. (…) Футбол – это экономически очень интересный вид спорта, потому что там немалые деньги, которые поступают в экономику, поэтому на футбол следует смотреть под иным углом, чем на другие виды спорта, – это имело бы положительный аспект в экономике», – сказал В. Гапшис.

В этом году Федерации футбола из средств государственного бюджета на реализацию качественных спортивных программ выделено 372 тыс. евро. Еще 79,6 тыс. евро федерация получила от Национального олимпийского комитета.

По словам генерального секретаря Литовской федерации футбола Эдгараса Станкявичюса, в 2021 году финансирование федерации достигло 9,5 млн евро.

Прямое управление

Миколас Маяускас предложил ввести прямое управление в Федерации футбола Литвы.

«Необходим этап нормализации, во время которого будет временно назначен регулятор. Необходимо прямое управление со стороны UEFA. Или с благословения UEFA действий литовских властей по назначению временного регулятора. Следует также рассмотреть вопрос о представителе, назначенном UEFA», – сказал BNS М. Маяускас после совместного заседания.

По его словам, также необходимо проводить независимые операционные и финансовые проверки в федерации.

Кроме прочего, необходимо изменить законы в соответствии со стандартами FIFA и провести новые демократические выборы в органы федерации, добавил политик.

По словам М. Маяускаса, ответственность за плачевную ситуацию с футболом в Литве во многом лежит на Федерации футбола. «Это следствие неспособности провести необходимые реформы и представлять более широкое футбольное сообщество», — полагает он.

«Возникает вопрос, совместима ли в принципе деятельность федерации с интересами литовского футбола», – добавил М.Маяускас.

Пояснения и ответы, данные федерацией на совместном заседании комитета и Комиссии по делам молодежи и спорта, не убедили последних и не изменили мнение, что действующая федерация не в состоянии управлять собой и что необходимы изменения.

Так, Андрюс Купчинскас, работающий в Экономическом комитете и Комиссии по делам молодежи и спорта, заявил BNS, что будет принято решение о прямом управлении в Федерации футбола, поскольку в международной практике есть такие прецеденты.

«Ситуация еще не обсуждалась, но это факт, что ситуация плохая, поэтому очевидно, что необходимо предпринять какие-то шаги. Вернемся к этому вопросу на осенней сессии», – сказал депутат после встречи.

Политический пиар

Критика Литовской футбольной федерации (ЛФФ) и предложения о введении прямого управления — это политический пиар, считает генеральный секретарь организации Эдгарас Станкявичюс.

«По моему глубокому убеждению, приближаются выборы, не секрет, что выборы в федерацию тоже предстоят в 2024 году, поэтому многие политики привлекают определенное внимание к актуальным темам, что мы видели и раньше. Высказывания против ЛФФ — это очень хороший тренд», – сказал журналистам представитель ЛФФ.

«Мне только жаль, что некоторые государственные чиновники или высокопоставленные политики пользуются этим и не воспринимают нас всерьез», — добавил он.

Как заявил представитель федерации, его не устраивает, что «факты искажаются или их не слышат».

«Если от нас будут исходить такие сообщения, то давайте приводить аргументы, которыми это можно будет обосновать. (…) Мы находимся в постоянном контакте с Союзом европейских футбольных ассоциаций УЕФА по поводу возможного обновления устава. Мы получили определенные ориентиры, что нужно адаптировать, эти вещи обновляются каждый год», – сказал Э. Станкявичюс.

По его словам, если бы официальные лица страны встретились с руководителями УЕФА и ФИФА, критика со стороны политиков сошла бы на нет.

«Если бы приехали чиновники ФИФА и УЕФА, будь то генеральный секретарь или президент, если бы им объяснили деятельность ФФЛ, соответствие устава, весь политический пиар, как я говорю, автоматически отпал бы и нечего было бы сказать», — заметил представитель ЛФФ.

Он также заявил, что его не устраивает тот факт, что вопрос финансирования остался нерешенным на совместном заседании Комитета Сейма по бюджету и финансам и Комиссии по делам молодежи и спорта.

«Я думаю, нам стоило поговорить о финансах. Жаль, но не было ни одного вопроса, связанного с возможным финансированием футбола, ни за счет взносов клубов, ни от уважаемых членов Сейма, ни от комиссии, и мы все время говорили о возможных изменениях или о некоторых вопросах и нюансах вовлечения клубов в управление Литовской федерацией футбола», – сказал Э. Станкявичюс.

По его мнению, введение прямого управления не является невозможным, но лично он склонен отклонить такую ​​возможность.

«Да, прямое управление возможно, но подчиненные нам учреждения, ФИФА, УЕФА должны заявить, что именно нехорошо», – подчеркнул он.

На вопрос о том, не намерены ли они рассмотреть возможность «очиститься» от лиц, связанных с криминальным миром, для улучшения имиджа организации, Э. Станкявичюс ответил, что члены Исполнительного комитета ЛФФ соответствуют всем критериям, предусмотренным в уставе, а также действующим требованиям правовой базы ФИФА, УЕФА и Литвы.

«Пусть законодатели принимают соответствующие законы о том, что такие люди нежелательны, что такие люди не могут участвовать в деятельности, будь то политическая карьера или управление спортивными федерациями и участие в них, и мы соответствующим образом скорректируем уставы», – сказал представитель ЛФФ.

Информация «ЛК», BNS