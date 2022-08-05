В Ново-Вильне — скейт-парк 

По данным муниципалитета, на участке площадью 350 квадратных метров будут расположены сооружения паркового типа, имитирующие архитектурные элементы городских улиц, такие как перила, лестницы, пандусы и зеленые зоны.

Сооружения будут предназначены для спортсменов всех уровней, от начинающих до продвинутых. Поверхность сооружений будет из ламинированной фанеры.

«В первую очередь мы хотим привлечь молодежь, дать им возможность провести время с пользой, а также развить физическую активность. И мы также хотим предложить им безопасное, комфортное пространство для занятий экстремальными видами спорта», — сказал вице-мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.

Ранее такие же скейт-парки были оборудованы Вильнюсской мэрией в районах Пашилайчяй и Лаздинай. Большой парк для экстремальных видов спорта находится у Белого моста в столице.

Оборудование велотрассы в районе Виршулишкес и скейт-парка в районе Фабиенишкес запланированы на 2023 год.

Информация «ЛК», vilnius.lt