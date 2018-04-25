Федеральное правительство Германии делегирует дальнейшие решения по карантину местным властям

В случае повторной вспышки эпидемии коронавируса в Германии земельным властям разрешено вводить локальные локдауны.

Как передает АЗЕРТАДЖ, такое решение было принято на завершившемся поздно вечером в среду заседании федерального правительства, на котором обсуждался сценарий и этапы частичного ослабления ограничительного режима в стране.

Во многих землях ландтаги вправе будут самим определять дальнейшие шаги по ослаблению карантинных мер. Это касается, в частности, постепенного возобновления работы детских садов, начальных и средних школ, ресторанов и кафе.

Совещание правительства прошло в режиме видеоконференции с участием всех членов немецкого кабинета.

Министры решили снять ограничение на максимальную торговую площадь. Однако при этом правила социального дистанцирования и использования средств защиты останутся пока прежними.