В ООН предупредили о последствиях пандемии

Распространение коронавируса в бедных странах может повторно ударить по США и Европе, если те не окажут помощь странам с развивающейся экономикой. Об этом заявил замгенсекретаря ООН Марк Лоукок, передает Голос Америки.

«Никто не будет в безопасности, пока все не будут в безопасности. Нам нужны чрезвычайные меры», — сказал Лоукок.

Лоукок заверил, что мир еще может избежать ситуации, когда годовалая проблема может превратиться в десятилетнюю проблему со всеми прогнозируемыми последствиями: «нестабильностью, миграцией, созданием условий для террористов».

По прогнозам пандемия достигнет своего пика в бедных странах через три месяца или полгода. Именно тогда им понадобятся значительные объемы помощи.

«Если не действовать сейчас, должны быть готовы к усилению конфликтов, голода и смертности», — подчеркнул замгенсекретаря ООН.

Отметим, что в четверг ООН повысил запрос на помощь для преодоления пандемии в 50 бедных странах Африки и Латинской Америки с $2 млрд до $6,7 млрд. С момента первоначального запроса, выданного в конце марта, ООН удалось собрать $1 млрд на преодоление эпидемии в 37 развивающихся странах.

Напомним, что в Африке число больных COVID-19 перевалило за 50 тысяч. Наибольшее количество заражений зафиксировано на юге и севере континента — в ЮАР, Египте и Марокко.

Также сообщалось, что в ВОЗ заявили об угрозе вспышек кори и полиомиелита. Вызванные пандемией коронавируса сбои в работе служб иммунизации могут привести к вспышкам других инфекционных заболеваний.