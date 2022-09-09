Фильм литовского режиссера Vesper без разрешения намерены распространять в РФ, Беларуси

«Мы категорически не согласны с тем, чтобы наш фильм демонстрировали в странах-агрессорах», — говорит один из продюсеров фильма Аста Люкайтите.

По ее словам, еще до начала войны, в феврале 2021 года, права на распространение фильма в странах СНГ выкупила украинская компания «ТОП ФИЛЬМ». Производство картины было завершено только в марте этого года, когда война России против Украины уже началась. По словам Люкайтите, съемочная группа не могла предположить, что партнеры, «не обращая внимания на этот шокирующий факт», могут выбрать распространение фильма в России и Беларуси.

«К сожалению, они сделали это, и они сделали это, не сообщив нам. Это несовместимо ни с радикально изменившейся ситуацией, ни с гуманностью и нравственными нормами. Поэтому, когда мы получили информацию об этом моменте от третьих источников, мы сразу же прекратили любое сотрудничество с вышеупомянутой компанией», — сказала Люкайтите.

По ее словам, юристы компании уже оценили все возможные решения по прекращению проката фильма в России и Беларуси, но дистрибьютор «категорически отказывается вступать в какие-либо переговоры и прекращать прокат фильма».

«Мы хотим предостеречь и других — к сожалению, некоторые партнеры могут подвести и соблазняться финансовыми выгодами, игнорируя гуманность и демократические ценности», — предупредила она.

Действие фантастического фильма происходит на Земле. Талантливая тринадцатилетняя Веспер (актриса Раффиэлла Чапмен) вместе со своим больным отцом Дарюсом (Ричард Брейк) пытается выжить в странном и опасном мире после краха экосистемы.

По словам режиссера фильма Кристины Буожите, Vesper — это история, которая посылает всему обществу важный сигнал о том, что даже в самой худшей и безнадежной ситуации, если мы увидим надежду, у нас будет причина жить, бороться и изменить ход событий.

«Фильм рассказывает о ценностях свободы, человечности и сотрудничества, которые являются абсолютной противоположностью путинской и российской агрессии и диктатуре», — говорит режиссер.

Официальная премьера фильма в Литве состоится уже 30 сентября, тогда фильм смогут увидеть посетители всех кинотеатров страны.

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