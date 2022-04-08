Финансирование Национального стадиона

Nuotrauka BNS/ Lukas Balandis

Еврокомиссия одобрила дотацию для завершения строительства Национального стадиона. Вице-мэр столицы Валдас Бенкунскас напоминает, что стадион в Вильнюсе строится не только на средства ЕС, он также финансируется Вильнюсским городским самоуправлением и литовским правительством.

В комплексе предусмотрен стадион на 4 тыс. зрителей по классификации УЕФА четвертой категории, легкоатлетический стадион на 3 тыс. мест, три открытых футбольных поля, музей спорта, спортивный комплекс с залами для гимнастики, гандбола, волейбола, бокса и баскетбола, а также культурно-просветительский центр с библиотекой и детским садом не менее чем на 300 мест.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt