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Прекращение импорта российского газа является огромным достижением и доказательством того, что стремление Литвы к энергетической независимости оправдалось, считает советник президента страны.

«Это огромное достижение, определенный потенциал и доказательство того, что стремление к энергетической независимости окупилось, и это урок для всех малых государств, находящихся рядом с большим авторитарным — нельзя позволять зависеть в какой-либо области, будь то природный газ, или торговля, или экспортные рынки», — заявил во вторник главный советник президента Литвы по национальной безопасности и обороне Кястутис Будрис в интервью радиостанции Žinių radijas.

«Маленькое государство не может себе этого позволить и должно делать максимальные инвестиции, чтобы быть независимым, чтобы не было цели для шантажа или давления», — добавил он.

По словам К.Будриса, Литва достаточно диверсифицировала поставки газа из всех источников, что позволяет ей отказаться от импорта российского газа.

«У нас сейчас как минимум три наземных соединения: соединение с Беларусью, с Латвией, есть СПГ-терминал и еще перемычка с Польшей, и это позволяет нам выбирать поставщика. Эти условия позволяют нам отказаться от поставок из России», — сказал советник президента.

По его словам, Литва также достаточно диверсифицировала свое электроснабжение, и синхронизация с континентальной Европой будет способствовать независимости и в этой области.

В ответ на энергетический шантаж России в Европе и войну на Украине Литва в минувшие выходные полностью отказалась от российского газа. Латвия и Эстония также отказались от его импорта.

Тем временем министр энергетики Дайнюс Крейвис говорит, что, если потребуется, правительство запретит предприятиям покупать российский газ.

«Мне очень трудно представить предприятия, финансирующие своими действиями войну в Украине и убийства невинных людей. Если такие предприятия появятся, правительство примет соответствующие решения», — сказал журналистам Д. Крейвис, отвечая на вопрос, как будет реагировать правительство, если предприятия в будущем решат возобновить сделки с российским поставщиком газа «Газпром».

«Литва приняла много решений – и по калийным удобрениям, и по российскому СПГ (запрещены грузы российской компании «Новатэк». – Ред.). Если найдутся смельчаки, которые додумаются финансировать войну в Украине, правительство примет соответствующие решения», – добавил министр.

Литва сейчас оценивает финансовые возможности развития Клайпедского терминала сжиженного природного газа.

«Литва сейчас рассчитывает экономику расширения регазификационных мощностей терминала. Если экономические расчеты и возможности позволят, Литва расширит терминал», – сказал министр энергетики.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ