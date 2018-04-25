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TOP,Деньги,Перекресток мнений

Финансовая «подушка безопасности»

Фото pixabay.co2

«Деньги — одна из наиболее частых причин стресса у взрослых, поэтому финансовое благополучие можно определить как концепцию финансовой безопасности, способности удовлетворять свои потребности и получать удовольствие от жизни. Большинство жителей Литвы считают, что их финансовое положение позволяет получать удовольствие от жизни или не вызывает у них сильного стресса, благодаря чему они нейтрально оценивают ситуацию», — говорит Юрате Цвиликене, руководитель Финансового института Swedbank.

Как показывает исследование, утверждение «мои финансы позволяют мне делать то, что я хочу, и получать удовольствие от жизни» полностью или наиболее уместно для 24%. Почти треть населения выбирает более умеренную, но позитивную позицию и считает, что это утверждение для них не является ни правильным, ни неправильным.

По словам Ю. Цвиликене, лучше всего свое материальное положение оценивают 26-45-летние жители с высшим образованием, из крупных городов страны. Оценки населения в других городах и сельской местности немного хуже, чем в мегаполисах.

Есть шанс изменить статистику

«Тот факт, что молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет не считают, что их финансовое благополучие улучшилось, — вполне естественный. Некоторые из них еще учатся, другие только начинают свою профессиональную карьеру. Через несколько лет и этот сегмент населения перейдет на более высокую ступень своего финансового благополучия, если приложат усилия для получения хорошего образования и продвижения по карьерной лестнице. Сейчас молодежи следует обратить внимание на свое будущее финансовое благополучие», — отмечает Ю. Цвиликене.

Согласно исследованию, с 46 лет растет число людей, которым утверждение о том, что их финансовое положение позволяет наслаждаться жизнью, совершенно не свойственно. Людям этого возраста становится все труднее продвигаться по карьерной лестнице и тем самым увеличивать свой доход, поэтому важно заранее подумать о финансовом благополучии после 45 лет. Это должен быть не только финансовый резерв, сбережения для крупных покупок или отпуска, но, в идеале, инвестирование  части сбережений — таким образом это увеличит ваш будущий доход и обеспечит финансовую стабильность.

Как только вы начнете получать доход, вам также нужно подумать о своей будущей пенсии. Накапливайте ее в пенсионных фондах II и / или III ступени, чтобы обеспечить финансово безопасную старость.

Как улучшить свое финансовое благополучие сегодня?

«Как в будущем обеспечить  свое финансовое благополучие, уже обсуждалось, а что мы можем сделать сегодня, чтобы  чувствовать  себя в большей безопасности в финансовом отношении? Прежде всего это четкое понимание того, на что мы тратим деньги. Иногда нам кажется, что у нас нет средств для накопления сбережений, или получаем недостаточно средств из-за неправильных привычек управления  нашими  деньгами», — отмечает Ю. Цвиликене.

В этом случае эксперт советует составить свой личный бюджет — оценить доходы и расходы, рассчитав с точностью до евро, на что и сколько было потрачено за последний месяц. Не исключено, что уже на этом этапе выявятся неправильные финансовые привычки, ненужные покупки, на которые мы тратим неадекватно большие суммы. Кроме того, четкое представление о том, на что мы тратим деньги, привнесет немного больше уверенности в повседневную финансовую жизнь.

«Чтобы чувствовать себя в финансовой безопасности, мы также должны спокойно относиться к непредвиденным расходам или сокращению доходов. Здесь нам поможет накопленная финансовая «подушка безопасности», которая должна соответствовать сумме затрат  3-6 месяцев. Самое важное — это осознать, что отчасти ощущение финансового благополучия и безопасности зависит от нас самих, и попытаться изменить свои финансовые привычки в лучшую сторону», — говорит специалист.

Репрезентативный опрос населения по заказу Финансового института Swedbank проведен 18–26 июня 2020 г. компанией Spinter Research. Результаты опроса отражают мнения и оценки населения страны в возрасте от 18 до 75 лет.

Информация «ЛК»                                     

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