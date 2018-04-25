Осторожно, мошенники!

Телефонные звонки, цель которых — обманным путем выудить у людей деньги, — излюбленный вид мошенничества.
Эксперты по безопасности Swedbank предупреждают, что в последние дни увеличилось количество мошеннических звонков жителям. Нынешние звонки отличаются тем, что обычно происходят из-за границы, а мошенники общаются на русском языке.
Тактика аферы основана на том, что, выдавая себя за сотрудников банка, мошенники пытаются привлечь внимание собеседника якобы фиксируемым незаконным движением средств на личной странице клиента и просят подтвердить отмену предполагаемого платежа. Для этого мошенники требуют немедленного предоставления личных данных для подключения к интернет-банку и платежным картам.
Swedbank отмечает, что сотрудники банка никогда не звонят клиентам, чтобы узнать данные личной платежной карты, информацию о пользователе онлайн-банкинга или коды Smart-ID.
Даже если номер телефона отображается на экране телефона и указано личное имя, жителям настоятельно рекомендуется не терять бдительность. Мошенники постоянно ищут новые способы создать впечатление, будто клиенту звонят из банка. Для этого часто используются конкретные имена и фамилии реальных сотрудников банка с указанием их точных обязанностей.
Эксперты по безопасности Swedbank советуют немедленно прекратить разговор при получении подобного звонка и никоим образом не разглашать личную информацию (данные учетной записи онлайн-банка, данные платежных карт, коды Smart-ID).
Если эта информация была предоставлена посторонним, резидентам рекомендуется немедленно сообщить об этом в свой банк.
Телефонные мошенники действуют во всем мире. В Европе появился новый трюк, который распространяется по разным странам, пишут зарубежные СМИ.
Кто-то звонит по телефону и начинает разговор с невинного вопроса, ну, например: «Вы слышите меня?» Ответ: «Да». Вот это как раз говорить нельзя. Мошенники выуживают слово «да» и монтируют с помощью суперсовременных компьютерных программ фрагменты последующего разговора так, как будто вы купили по телефону, дав на то согласие, какую-нибудь совершенно ненужную или дорогую вещь.
Вам приходит счет, а если вы его не оплачиваете, то вам грозят штрафом, судом и всевозможными неприятностями. В общем, рекомендация полиции и общества защиты потребителей: если уж вам позвонили неизвестные и вы не повесили трубку сразу (а это лучше всего), не говорите «да».
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ