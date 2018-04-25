Осторожно, мошенники!

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Телефонные звонки, цель которых — обманным путем выудить у людей деньги, — излюбленный вид мошенничества.

Эксперты по безопасности Swedbank предупреждают, что в последние дни увеличилось количество мошеннических звонков жителям. Нынешние звонки отличаются тем, что обычно происходят из-за границы, а мошенники общаются на русском языке.

Тактика аферы основана на том, что, выдавая себя за сотрудников банка, мошенники пытаются привлечь внимание собеседника якобы фиксируемым незаконным движением средств на личной странице клиента и просят подтвердить отмену предполагаемого платежа. Для этого мошенники требуют немедленного предоставления личных данных для подключения к интернет-банку и платежным картам.

Swedbank отмечает, что сотрудники банка никогда не звонят клиентам, чтобы узнать данные личной платежной карты, информацию о пользователе онлайн-банкинга или коды Smart-ID.

Даже если номер телефона отображается на экране телефона и указано личное имя, жителям настоятельно рекомендуется не терять бдительность. Мошенники постоянно ищут новые способы создать впечатление, будто клиенту звонят из банка. Для этого часто используются конкретные имена и фамилии реальных сотрудников банка с указанием их точных обязанностей.

Эксперты по безопасности Swedbank советуют немедленно прекратить разговор при получении подобного звонка и никоим образом не разглашать личную информацию (данные учетной записи онлайн-банка, данные платежных карт, коды Smart-ID).

Если эта информация была предоставлена ​​посторонним, резидентам рекомендуется немедленно сообщить об этом в свой банк.

Телефонные мошенники действуют во всем мире. В Европе появился новый трюк, который распространяется по разным странам, пишут зарубежные СМИ.

Кто-то звонит по телефону и начинает разговор с невинного вопроса, ну, например: «Вы слышите меня?» Ответ: «Да». Вот это как раз говорить нельзя. Мошенники выуживают слово «да» и монтируют с помощью суперсовременных компьютерных программ фрагменты последующего разговора так, как будто вы купили по телефону, дав на то согласие, какую-нибудь совершенно ненужную или дорогую вещь.

Вам приходит счет, а если вы его не оплачиваете, то вам грозят штрафом, судом и всевозможными неприятностями. В общем, рекомендация полиции и общества защиты потребителей: если уж вам позвонили неизвестные и вы не повесили трубку сразу (а это лучше всего), не говорите «да».

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ