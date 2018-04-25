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TOP,Деньги,Общество,Перекресток мнений

Школьное образование: прейскурант на нынешний сезон

Фото Swedbankas

Начинающийся на следующей неделе новый учебный год обещает родителям школьников не только увеличить стоимость корзины учащегося, но и дополнительные расходы, которые может принести пандемия.

По мнению экспертов Финансового института Swedbank, экономичный вариант школьной корзины первоклассника обойдется родителям как минимум в 280 евро, а для тех, кто выберет более качественные товары, стоимость может увеличиться вдвое.

Каждой семье, воспитывающей детей школьного возраста, будет полезно оценить состав ученической корзины и тщательно спланировать финансы. Однако наибольшее финансовое бремя ложится на родителей первоклассников, так как в последующих классах  можно использовать прошлогодний рюкзак, прошлогодние принадлежности для рисования или оставшиеся тетради, бумаги, папки.

Подготовимся к школе за 280 евро

В этом году корзина с товарами первой необходимости, в которую входят новый рюкзак, письменные принадлежности, записные книжки, карандаши и краски для рисования и другие канцелярские принадлежности, стоит порядка 70 евро. Выбирая более дорогие и качественные учебные принадлежности, мы можем увеличить цену корзины с тем же набором до 200 и более евро.

Но хорошая новость заключается в том, что выбор этих предметов огромен, обойдя хотя бы несколько магазинов различных торговых сетей и посетив специализированные магазины, улов может впечатлить, например, довольно хороший рюкзак можно приобрести за несколько евро.

Однако одних канцелярских товаров и рюкзаков для начала учебного года недостаточно. Кроме этого, в рюкзак придется вложить учебные пособия, которые, как и в прошлом году, обойдутся в сумму не менее чем 50 евро.

Ощутимую часть стоимости корзины составит и форма. Хотя в этом году она и не подорожала, но опустошит кошелек примерно на 120–130 евро. Одежда для спорта и танцев в этом году обойдется дороже, чем в прошлом, и будет стоить около 40 евро. Конечно, если купим более дорогую спортивную обувь и одежду известных брендов, обязательно заплатим больше 100 евро.

На карманные деньги и кружки — от 40 до 70 евро

По оценке экспертов Финансового института Swedbank, в среднем на карманные расходы родители школьников тратят 20 евро в месяц, а внешкольное обучение стоит от 20 до 50 евро в месяц. На весь учебный год  это дополнительно составляет 400-700 евро.

Эти расходы очень важны. Они обогащают наших детей дополнительными знаниями, талантами и способностями. Различные кружки и внеклассные мероприятия воспитывают будущих программистов или спортсменов, а карманные деньги учат ответственности, независимости и финансовой грамотности.

Кстати, дети научатся лучше планировать свои финансы и понимать цену деньгам, если получат сумму   карманных денег за неделю — сразу. Таким образом, дети научатся планировать свои еженедельные расходы и поймут, что деньги — ограниченный ресурс, они не появляются в кошельке родителей, когда дети просят их. Конечно, здесь важно следовать принципу, что, если недельная сумма будет потрачена раньше, новый «взнос» не будет выплачен раньше срока.

Неопределенность пандемии также имеет свою цену

В настоящее время почти все родители из-за пандемии находятся в неведении, что может повлечь за собой значительные дополнительные расходы.

Некоторым родителям  весенний карантин из-за пандемии принес дополнительные расходы на умные смарт-устройства и их аксессуары, а зачастую и повышение платы за более быстрый доступ в Интернет. Никто не может сказать, что родители будущих учеников, готовящиеся к первому году обучения своего чада, защищены от этого.

Если система образования страны вновь вернется к модели дистанционного обучения с использованием компьютеров и «умных»  устройств, то ноутбук можно найти за 200 евро или больше, а планшет — как минимум за 50 евро. Если у вас дома только настольный компьютер, то понадобится 10-15 евро на микрофон и наушники.

Также есть вопросы о стоимости «виртуальных» задачников. В прошлом учебном году издатели предоставили бесплатный доступ к этим ресурсам, но разработчики намекнули, что, если дистанционное обучение будет вновь введено, за «виртуальные» сборники упражнений уже придется платить. Вопрос в том, кто возьмет на себя эти расходы — родители или школа. В любом случае это будет означать периодические дополнительные платы.

Вопрос рентабельности возникает и в отношении школьной формы — не придется ли через пару месяцев вешать ее в шкаф и смотреть, как растет ваш ребенок, даже не надев ее.

Правда, стоимость подготовки учеников к новому учебному году хотя бы частично может быть снижена за счет дополнительных детских денег в размере 120 евро, предоставленных государством, конечно, если они еще не были использованы на другие цели.

Юрате ЦВИЛИКЕНЕ, руководитель Финансового института Swedbank

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