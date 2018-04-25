Таблетки йода от мэра?

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс раскритиковал Министерство здравоохранения Литвы за выбранный способ раздачи таблеток йодида калия населению на случай «аварии на Белорусской АЭС». Об этом он написал в Facebook.

Он отметил, что таблетки необходимы для защиты организма от радиоактивного йода. Мэр положительно оценил идею раздать их людям в соответствующих приграничных районах, однако выбранный способ вызвал у него вопросы.

«Есть простой и логичный путь. В Вильнюсе — несколько сотен аптек, в которые многие из нас изредка заходят или хотя бы проходят мимо в торговом центре. Аптеки имеют дело с лекарствами. Фармацевты обучены консультировать людей (по применению, побочным эффектам и так далее). Аптеки удобно расположены, открыты в удобное время, и у них есть надежные помещения для хранения лекарств», – написал он.

Р. Шимашюс считает, что это был бы действительно простой способ, но Минздрав поступил иначе. «Министерство просто доставило в Вильнюсский муниципалитет сотни тысяч доз лекарств, хотя ни само министерство, ни самоуправление не имеют права распоряжаться ими. Велели развезти эти лекарства по сянюниям, чтобы старосты раздали их людям», – написал он.

У мэра Вильнюса в связи с этим возникли вопросы, например: все ли знают, где находится сянюния, кого лучше спрашивать, как принимать таблетки йода, – фармацевта или старосту, и, наконец, чей график работы удобнее населению. Также он сомневается, что при таких дополнительных обязанностях старосты смогут в полном объеме выполнять другие свои функции.

Р. Шимашюс считает, что правящая партия выбрала именно такой способ, потому что “староста лучше фармацевта объяснит, кого благодарить за эту таблетку».

«Сегодня я обращаюсь с призывом: министр, прекратите свои идеологические и политические игры на здоровье людей. Наконец-то поймите, что люди за лекарствами идут в аптеку. У каждого из нас есть много проблем, которые трудно преодолеть. Но эта уж точно не такая сложная. Просто нужно прислушиваться к аргументам и работать, чтобы людям было лучше», – написал он в заключение.

Таблетки предназначены для защиты щитовидной железы человека от радиоактивного йода. Министерство здравоохранения Литвы закупило четыре миллиона таблеток йодида калия, которые доставили в республику в начале мая. Ведомство распространяет их среди 16 муниципалитетов, расположенных в радиусе 100 километров от Белорусской АЭС. Такая мера была принята на случай «аварии» на станции.

Также Центр радиационной защиты подготовил информационные листки по использованию таблеток в случае ядерной или радиологической аварии на литовском, английском, польском и русском языках.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ