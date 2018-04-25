Контроль ужесточается

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На фоне растущего числа заболевших коронавирусом в Литве власти ужесточают во всех сферах контроль за распространением инфекции.

Без соли и специй

Главные перемены – в кафе, ресторанах и т. д. возвращаются маски в то время, когда клиенты не едят и не пьют, а также ограничивается поток клиентов. В документе сказано, что все заведения общепита, бары и клубы должны ограничить поток посетителей, чтобы последние в очереди соблюдали обязательную дистанцию в 1 м и расстояние между сидящими за разными столиками составляло 2 м. Если между столиками есть перегородки шириной не меньше 90 см и высотой не меньше 140 см, то расстояние может быть меньше 1 м. Сидящие у бара должны находиться в 1 м друг от друга; посетители могут принимать пищу только за столиками или у бара. В заведения общепита могут входить только посетители в масках. Во время принятия пищи маски можно снимать.

«Люди должны быть в масках или других средствах защиты, их надо надевать во время перемещения по кафе, заказа, снимать можно только во время принятия пищи. Как и до сих пор, исключение касается людей, которые по состоянию здоровья не могут находиться в масках. Людям с нарушением слуха рекомендуют надевать защитные щитки», – сказала пресс-секретарь Аурелиюса Вяриги Лина Бушинскайте. По ее словам, такая практика сейчас действует и в некоторых других странах для пресечения распространения коронавируса (COVID-19).

Кроме того, в заведениях общепита посетители не смогут сами брать еду. Нельзя подавать соль, сахар, соусы и другие добавки в упаковках, которыми могут пользоваться другие. Нельзя использовать многоразовые подносы и скатерти, если их невозможно дезинфицировать. Работать должен только здоровый персонал. После клиентов все поверхности следует дезинфицировать. Кроме того, бары и кафе не смогут выдавать посетителям пледы. Такие меры были приняты, поскольку в Литве наблюдается рост случаев заболевания.

«Корона не спит и ночью»

На прошедшей неделе вступили в силу новые требования — маски должны носить участники мероприятий как в помещениях, так и на улице, сообщает BNS. Согласно решению министра здравоохранения А. Вяриги, маски должны надевать посетители спортивных, культурных и других мероприятий. До сих пор, если мероприятия проводились на открытом воздухе, надевать маски не было необходимости, если между участниками соблюдалась дистанция в 2 м. На пресс-конференции А. Вярига сказал, что маски не придется надевать спортсменам и исполнителям.

Кроме того, в постановлении сказано, что отныне как в закрытых помещениях, так и на открытых пространствах должны соблюдать расстояние не менее 1 м. За соблюдение порядка будут отвечать и организаторы, и зрители или участники. Согласно действующим законам, за нарушение правил физическим лицам грозит штраф в размере 500-1500 евро, юридическим – 1500-6000 евро.

Министр также просил жителей по мере возможности фиксировать нарушения в ночных барах и других увеселительных заведениях. Он не призывал людей ходить туда специально, но просил при случае снимать нарушения и высылать Минздраву.

Советник министра Л. Бушинскайте проинформировала, что фото и видео можно загружать на страницу «Корона не спит и ночью» (Korona nemiega ir naktį) в Фейсбуке.

Обязательная изоляция для иностранных водителей

Прибывающие даже на короткий срок в Литву иностранцы, которые занимаются зарубежными коммерческими перевозками, должны находиться в изоляции до отъезда, сообщает BNS.

Раньше водители, члены экипажей и команд, осуществляющие коммерческие международные перевозки, могли не изолироваться, если они находились в Литве менее трех суток.

Министерство здравоохранения указывает, что данный порядок необходим, чтобы иностранные граждане, занимающиеся перевозками, не ходили без необходимости по городу и не подвергали риску заразиться других людей.

Министерство напоминает, что указанные иностранные граждане обязаны обращаться за тестом на коронавирус, если пребывают в Литве более трех суток. Также остается в силе порядок, согласно которому указанным иностранным гражданам обязательна двухнедельная изоляция.

Иностранцы, которые работают на транспортных предприятиях Литвы, стали причиной нескольких очагов коронавирусной инфекции.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ