Выборы в период пандемии

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

На фоне бурных событий, которыми насыщены наши будни, на второй план отошли важные для Литвы парламентские выборы, которые должны состояться 11 октября 2020 года. Литва является независимой демократической многопартийной парламентской республикой. Сейм – парламент нашей страны, высший законодательный орган. По сути, Сейм определяет нашу повседневную жизнь. Кого мы выберем – так и заживем.

О предвыборных настроениях электората — в интервью «ЛК» руководителя компании Vilmorus социолога Владаса ГАЙДИСА.

— Кому отдают предпочтение избиратели?

— По данным опроса, проведенного в июле, на первом месте оказалась партия Литовского союза крестьян и “зеленых”. Вслед за ней с небольшим отрывом партия консерваторов Союз Отечества — Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ). Уже в течение трех лет эти партии занимают лидирующие позиции. Популярность обеих партий выросла, однако разница в рейтингах невелика. И в июне, когда лидировали консерваторы, отрыв был небольшим, и сейчас, когда в лидерах «крестьяне», он в пределах допустимой погрешности. Третью позицию занимают социал-демократы.

По данным июльского опроса, за Литовский союз крестьян и “зеленых” намерены отдать голоса 27% избирателей, которые придут голосовать. За оппозиционный Союз Отечества-Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) в июле планировали голосовать 26%, за социал-демократов — 11% , за Партию труда — 9% , за Движение либералов — 7%, за партию «Свобода и справедливость» (бывшая «Порядок и справедливость») — 6%.

— В какой степени данные опросов могут соответствовать реальной ситуации на выборах?

— Замечу, что опрос проводили по всей Литве, руководствуясь классическими методами.

Другой вопрос — насколько электораты партий будут активными, пойдут ли они голосовать, не побоятся ли, к примеру, коронавируса? По этому критерию партии весьма и весьма различаются.

Наиболее активный электорат у партии консерваторов, за ними идут социал-демократы и лишь третье место по этому показателю занимают «крестьяне». У Партии труда менее активный электорат, его активность ниже, чем у электората партии консерваторов, примерно в два раза.

В новейшем рейтинге «крестьяне» опередили консерваторов, но таблица активности избирателей показывает иное. Электорат «крестьян» не столь активен, как у консерваторов. Другой момент – есть целый спектр других партий. Vilmorus интересовался, за какую партию избиратели станут голосовать, если их партия не будет участвовать в выборах. 21% электората консерваторов будет голосовать за Движение либералов, 12,5% — за «крестьян», 7,4% – за Партию свободы, 4,5% выберут «Свободу и справедливость», по 4% – соцдемов и социал-«трудовиков» (Литовская социал-демократическая трудовая партия), еще 3,4% проголосуют за другую партию, а 43,2% вовсе не будут голосовать или пока не определились, кому отдадут свои голоса.

22,6% электората «крестьян», если их партия не будет участвовать в выборах, проголосуют за соцдемов, 9,6% – за Партию труда, 9,6% – за консерваторов, 9% за социал- «трудовиков», 4,5% – за «Свободу и справедливость», 10,2% выберут другую партию, 34,5% не будут голосовать или не знают, за кого проголосуют.

17,1% электората социал-демократов, если не смогут голосовать за свою партию, будут голосовать за «крестьян», 15,7% – за Движение либералов, 11,4% – за консерваторов, 8,6% — за социал-«трудовиков», 7,1% – за Партию труда, 7,1% – за «Свободу и справедливость», 4,3% участников опроса выберут другие партии, а 28,7% вообще не будут голосовать или пока не определились, какой партии отдадут предпочтение.

— Что повлияло на выбор избирателей в последние месяцы?

— Существенный момент, повлиявший на рейтинги, состоял в том, что были опубликованы списки первых кандидатов, которые поведут партии на выборы и кто займет пост главы правительства. У партии Литовский союз крестьян и “зеленых” – Саулюс Сквярнялис, у консерваторов — Ингрида Шимоните. Выбор таких популярных личностей безусловно стал выигрышным моментом для рейтинга партий. Это известные личности, понятные электорату. За Ингриду Шимоните – избиратели крупных городов, более молодые, квалифицированные, ориентированные на карьеру люди. Саулюсу Сквярнялису отдают предпочтение, скажем так, не столь успешные жители Литвы, живущие в регионах, люди старшего возраста.

Чем ближе к выборам, тем прогнозы более близки к реальным. Замечу, что на рейтинги влияют не столько хорошие дела, сколько какие-то негативные события, ставшие достоянием гласности, к примеру, обнародованные факты коррупции. В таком случае рейтинг политика, партии может рухнуть в одночасье.

— Как распределятся голоса у расколовшихся некогда могущественных правящих социал-демократов?

— Если смотреть исторически, то, скорее всего, избиратели не совсем отличали, кто в какой партии. Вначале после раскола в общественном сознании мнения о них разделились поровну. Со временем – эта разница углублялась. Социал-демократическая партия Литвы под руководством Гинтаутаса Палуцкаса сейчас твердо занимает третью позицию с рейтингом в 11 процентов. Рейтинг Литовской социал-демократической трудовой партии с лидером Гядиминасом Киркиласом, созданной более двух лет назад, – менее пяти процентов (4,7 проц).

Причина, вероятно, в личностных качествах политиков. Кроме того, «старые» социал-демократы имеют сильную инфраструктуру в регионах, там есть их представители, причем, активно работающие, опытные организаторы.

Литовская социал-демократическая трудовая партия не обладает региональным ресурсом. Но сегодня это парламентская партия, что дает также свои преимущества.

— В чем особенность нынешней предвыборной кампании?

— Внимание к политике значительно уменьшилось, на первом месте оказался коронавирус. Почти три месяца о политиках, о выборах никто не говорил, обсуждали карантин, лечение, средства защиты. Сейчас события в соседней Беларуси также отодвинули на второй план предвыборные дискуссии.

Кроме того, коронавирус изменил возможности агитации, предоставление информации людям, количество очных встреч резко сократилось. Ранее представители партий успешно разъезжали по регионам, по учреждениям образования, домам культуры. Другие – ходили по квартирам, по домам. Казалось, если потенциальный парламентарий пожал руку избирателю, значит избиратель именно этому кандидату отдаст предпочтение. Сейчас уже не будет такого непосредственного общения кандидатов с избирателями.

Надо сказать, что Литва по показателям оптимизма, регулярно измеряемым Евростатом, неплохо выглядит в контексте Евросоюза. Основание для оптимизма есть. Так, несмотря на то что в течение двух-трех месяцев предприятия, фирмы не работали, социальные выплаты, помощь поступает. Но осенью могут наложиться и экономические проблемы. И все-таки протестного голосования не должно быть.

Правящим партиям сложная пандемическая ситуация пошла в какой-то мере на пользу. Они были в центре внимания, принимали решения. Политика борьбы с коронавирусом положительно оценивается.

— Не раз во время выборов избиратели отдавали предпочтение новым партиям, кандидатам, искали своеобразных спасителей. Как будет на этих выборах?

— Пока не вижу потребности в поисках каких-то спасителей. И правящие, и оппозиция предлагают немало привлекательных программ, конкурировать с их предложениями весьма сложно. Когда-то, лет 20 -25 тому назад, потребность в кардинальных переменах была большая, так как преобладали пессимистические настроения. Теперь ситуация нормализовалась. Протестных настроений в обществе становится все меньше.

— Какие личные качества политиков сейчас востребованы?

— Избиратели обращают внимание на честность, порядочность кандидата в политике, в быту. Традиционно хотят, чтобы депутат работал на благо народа, понимал, знал нужды простых людей. Политик должен быть энергичным, умным, порядочным, честным.

— Кому отдадут предпочтение представители национальных меньшинств?

— Представители национальных меньшинств, прежде всего польское население, традиционно отдают предпочтение партии Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей. Электорат этой партии хорошо мобилизован. В регионах компактного проживания польского населения предпочтения кандидатам от этой партии отдадут как в одномандатных, так и в многомандатных округах.

Русские Литвы активно выбирают Партию труда. Отметим, в названии этой партии есть слово “труд”, а русскоязычное население – это в основном жители городов, работники предприятий, им ближе такая партия, чем политики, которые работают с регионами.

— Накануне выборов нередко выдвигают обвинения в подкупе избирателей: концерты, социальные выплаты, а, бывало, даже гречка и шариковая ручка расценивались как своеобразный подкуп избирателей. Как обстоит дело сейчас?

— В этой связи замечу, что четверть века назад партии имели более значительные материальные возможности, у них крутились деньги, «белые», «серые», «черные», можно было проводить различные акции. Теперь у партий гораздо более скромный бюджет, причем финансовые потоки тщательно контролируются, возможности для того, чтобы разбрасывать мороженое, значительно уменьшились.

Раньше выборы проходили словно какой-то праздничный фестиваль. Теперь даже трудно найти внешние признаки, доказательства, например, для иностранного корреспондента, что у нас проходят выборы. Какой вариант лучше? В принципе мне нравится такой веселый дух, приподнятое настроение, создаваемое в ходе выборов, но понимаю, что это связано с деньгами, вероятно, не совсем честными.

— Как выглядит избирательная кампания в Литве в европейском контексте?

— Об этом, наверное, судить политологам. Со своей стороны отмечу, что сегодня не наблюдаются какие-то протестные настроения. Представлены разные точки зрения, проходят дискуссии, может, иногда и немного скучноватые. Так, недавно пришлось следить по телевизору за предвыборными дебатами на президентских выборах в Польше. Там кипели страсти, проходили как шуточные, так и довольно жесткие дискуссии, увлекающие его участников, зрителей.

Мне кажется, в Литве не хватает более острых телевизионных дебатов. В целом у нас, видимо, точки зрения немного сглажены, поэтому и дискуссии не столь напряженные.

— Благодарю за беседу.

Досье «ЛК»

Владас ГАЙДИС — доктор социальных наук, директор Центра изучения общественного мнения и маркетинговых исследований Vilmorus (Вильнюс, Литва), родом из Шяуляй. В 1975 году окончил физический факультет Вильнюсского университета, в 1976-1979 годах — аспирант Московского института социологических исследований Академии наук СССР.

С 1980 года — научный сотрудник Института социальных исследований в Вильнюсе. С 1997 по 2000 год — преподаватель факультета коммуникации Вильнюсского университета, с 2000 года доцент.

Галина КУРБАНОВА