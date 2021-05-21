Финансовое благополучие пожилого населения

Пенсии повышаются ежегодно — в среднем настолько, насколько растут экономика и фонд заработной платы населения. Фонд социального страхования Sodra в марте сообщил, что в этом году пенсии повысились в среднем на 9,58%.

В январе этого года в Литве было более 1 миллиона получателей пенсий, в их числе — 614 пенсионеров по старости.

На минувшей неделе в парламенте Литвы министр социальной защиты и труда М. Навицкене представила проект пенсий одиноких людей, который планируют внедрить с июля этого года. Если правительство одобрит проект, то в этом году эти пенсии начнут получать одинокие получатели пенсионных пособий и небольших пенсий. Со следующего года эту пенсию смогут получать все одинокие пенсионеры и инвалиды.

До сих пор похожие выплаты в размере 28 евро получали только вдовы и вдовцы. Цель введения пенсии одиноких людей — охват более широкого круга одиноких пенсионеров. «Цель проекта — снижение уровня нищеты, в которой сегодня находятся пожилые люди и инвалиды», – сказала М. Навицкене. По ее словам, риск нищеты в группе одиноких пожилых людей и инвалидов в два раза выше, чем среди больших домашних хозяйств, и составляет 47%. Большая часть одиноких пожилых людей — женщины. Надо констатировать, что одиночество является дополнительным социальным риском. Предложенная модель отличается универсальностью, социальной справедливостью, отсутствием дискриминации и борьбой с нищетой», – акцентировала министр.

Выплаты для одиноких людей, которые появятся с 1 июля 2021 года, составят 28,63 евро, в 2022 и 2023 г. – по 32 евро. В 2023 г. вопрос индексации этих выплат будет решать парламент Литвы.