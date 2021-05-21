План нулевых загрязняющих выбросов

Кроме того, в этом плане предусмотрено и сокращение на треть количества экосистем в ЕС, в которых загрязнение воздуха создает угрозу биологическому разнообразию, а также сократить число людей, которые постоянно страдают от шума, создаваемого транспортом, частично или наполовину уменьшить объемы финальных коммунальных услуг.

«Сначала в этом плане предусмотрены 33 действия. Основной принцип плана действий заключается в превенции загрязнений, поэтому положения этого плана мы перенесем в другие сферы политики, такие, как сельское хозяйство, промышленность, здания, энергетика, транспорт», – сказал BNS В. Синкявичюс.

По его словам, нормы загрязнений будут согласовываться со Всемирной организацией здравоохранения, также будут пересматриваться действующие сейчас правовые акты, а страны-члены будут призывать проводить «национальные программы по контролю над загрязнениями и осуществлять обязательства по сокращению количества выбрасываемых загрязнений».

«Со своей стороны комиссия возобновит правила, касающиеся покрышек, транспортных средств, самолетов и железных дорог. Также в качестве одного из решений проблем загрязнений воздуха и шумовых загрязнений предлагается новый стандарт транспортных средств Euro 7, над которым работают моя команда и команда комиссара Тьерри Бретона», – сказал В. Синкявичюс.

Кроме этого, по словам комиссара, при сокращении загрязняющих выбросов в городах очень важную роль играет общественный транспорт, который должен быть не только удобным и легкодоступным, но и экологическим.

В решении проблем загрязнений страны смогут воспользоваться средствами ЕС по оживлению экономики и повышению ее резистентности. В свою очередь Еврокомиссия планирует реализовать действия, предусмотренные в плане, к 2024 году.

Еврокомиссар утверждает, что, если страны не будут соблюдать новые правила, как и сейчас, им будут грозить санкции.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ