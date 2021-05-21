Закон о партнерских отношениях – нарушение Конституции

При этом советник президента отметила, что пока конкретные проекты законов в Сейме не зарегистрированы.

«У нас пока нет текста, на который мы могли бы ссылаться и который мы могли бы как-то комментировать», – пояснила она.

В минувшую субботу в Вильнюсе состоялся «Большой марш в защиту семьи». Во время мероприятия администрация президента Литвы Гитанаса Науседы распространила поздравление по случаю Международного дня семьи. В поздравлении руководитель страны отметил, что однополые отношения должны быть урегулированы, однако в рамках Конституции.

Несмотря на то что речь президента была распространена, когда мероприятие уже шло, и сначала она транслировалась собравшимся людям, А. Скайсгирите отметила, что она была адресована «всем семьям» по случаю Международного дня семьи.

Она также акцентировала, что «вопрос партнерства в Литве не до конца юридически урегулирован».

«Есть определенный пробел, особенно если говорить об однополом партнерстве. Такие люди есть, они живут вместе, однако их гражданские права никак не определены. И в данный момент президент заявляет, что следует юридически урегулировать вопросы совместного проживания однополых лиц», – сказала советник.

Во время субботнего марша участников поздравил член Европарламента, представитель партии «Альтернатива для Германии» Бернхард Зимниок. Как отметила в социальной сети Facebook европарламентарий Раса Юкнявичене, этот политик принадлежит к «крылу друзей Путина». По ее словам, при голосовании по резолюциям по России, Беларуси и 13 января он либо воздерживался, либо голосовал «против».

В свою очередь А. Скайсгирите предложила «не придавать слишком большого значения одному европарламентарию».

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ