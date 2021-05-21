Закон о партнерских отношениях – нарушение Конституции

Закон о партнерских отношениях, который закрепляет однополый брак, противоречил бы Конституции, заявила старший советник президента Литвы по внешнеполитическим вопросам Аста Скайсгирите радиостанции Žinių radijas.
«Попытку узаконить положение, что брак это не только союз мужчины и женщины, можно трактовать как нарушение Конституции», – сказала она.
При этом советник президента отметила, что пока конкретные проекты законов в Сейме не зарегистрированы.
«У нас пока нет текста, на который мы могли бы ссылаться и который мы могли бы как-то комментировать», – пояснила она.
В минувшую субботу в Вильнюсе состоялся «Большой марш в защиту семьи». Во время мероприятия администрация президента Литвы Гитанаса Науседы распространила поздравление по случаю Международного дня семьи. В поздравлении руководитель страны отметил, что однополые отношения должны быть урегулированы, однако в рамках Конституции.
Несмотря на то что речь президента была распространена, когда мероприятие уже шло, и сначала она транслировалась собравшимся людям, А. Скайсгирите отметила, что она была адресована «всем семьям» по случаю Международного дня семьи.
Она также акцентировала, что «вопрос партнерства в Литве не до конца юридически урегулирован».
«Есть определенный пробел, особенно если говорить об однополом партнерстве. Такие люди есть, они живут вместе, однако их гражданские права никак не определены. И в данный момент президент заявляет, что следует юридически урегулировать вопросы совместного проживания однополых лиц», – сказала советник.
Во время субботнего марша участников поздравил член Европарламента, представитель партии «Альтернатива для Германии» Бернхард Зимниок. Как отметила в социальной сети Facebook европарламентарий Раса Юкнявичене, этот политик принадлежит к «крылу друзей Путина». По ее словам, при голосовании по резолюциям по России, Беларуси и 13 января он либо воздерживался, либо голосовал «против».
В свою очередь А. Скайсгирите предложила «не придавать слишком большого значения одному европарламентарию».
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ