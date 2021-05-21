От стандарта выживания к потреблению западного образца

В 2000 году около 44 процентов расходов населения уходило на продукты питания, включая алкоголь и табак, отметила старший экономист отдела макроэкономики и прогнозирования Центробанка Лаура Мацюнайте.

По мере роста уровня жизни доля расходов на питание резко упала – до 28 процентов от общей суммы расходов в прошлом году. Существенно снизилась доля расходов на хлеб и зерновые продукты и мясо в потребительской корзине – более чем вдвое и сейчас составляет 3 и 4 процента от общей суммы расходов соответственно.

Изменения в потребительской корзине были обусловлены здоровым образом жизни. Доля овощей увеличилась и сейчас составляет в среднем 2,3 процента, в то время как доля расходов, например, на фрукты практически не изменилась.

В 2020 году обновленные данные по потребительской корзине показывают, что структура потребительских расходов изменилась не так, как обычно, в связи с началом пандемии и мерами, принятыми для управления ею.

За счет ограничения сервисной деятельности и избежания риска заражения населения доля расходов на услуги снизилась за год с 30 до 27 процентов от общей суммы расходов. Особенно существенно снизились расходы на рестораны и гостиницы. Доля этих услуг в потребительской корзине уменьшилась за год почти на треть и в прошлом году составила 4,8 процента от общей суммы расходов. Поскольку жители проводят больше времени дома, расходы на питание выросли – в прошлом году их доля увеличилась на 1,6 процента.

Увеличение количества работы на дому и ограниченное перемещение между муниципалитетами в течение некоторого времени привело к снижению затрат на топливо. Поскольку жители проводили больше времени дома, то стали уделять больше внимания ремонту своих домов и созданию рабочих мест, при этом увеличилась доля расходов на мебель и другие предметы интерьера, бытовую технику и компьютеры.

На расходы на услуги и промышленные товары также повлияли технологические достижения и качественные изменения. За 20 лет компьютеры стали незаменимым инструментом в работе, а мобильные телефоны давно выполняют гораздо больше функций, чем просто коммуникация. Поэтому неудивительно, что доля расходов на оборудование и услуги фиксированной телефонной связи снизилась более чем в 30 раз и сейчас составляет всего 0,1 процента.

Напротив, доля расходов на оборудование для мобильных телефонов и услуги связи, персональные компьютеры и интернет увеличилась с 0,6 процента до 3,5 процента.

Несмотря на существенное изменение структуры потребительских расходов за последние 20 лет, потребительские корзины Литвы и других стран ЕС по-прежнему различаются. Доля расходов на питание в Литве (28 процентов) в прошлом году все еще превышала средний показатель по ЕС (5 процентов), а доля расходов на услуги составила 27 процентов, в то время как в ЕС – 39. По сравнению, например, с Германией разрыв еще больше: более 44 процентов на услуги и только 17 процентов на продукты питания.

Однако ситуация в соседних странах Балтии аналогична ситуации в Литве – доли расходов на питание и услуги существенно не различаются. На различия в потребительской корзине влияют не только уровень доходов и потребительские привычки, но и различный уровень цен в странах. Цены на продукты питания, на которые приходится относительно большая доля в потребительской корзине жителя Литвы, в 2019 году составляли около 80 процентов, а цены на услуги — всего 52 процента от уровня цен в ЕС.

Лаура МАЦЮНАЙТЕ, ст. экономист Банка Литвы