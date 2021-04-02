Финансовое мошенничество

Фото pixabay.com

Банки аккумулируют средства граждан и физических лиц, хранят их, выдают кредиты. Недостатки в работе систем безопасности зачастую приводят к тому, что средства вкладчиков — граждан и предприятий, клиентов кредитных учреждений и самих банков становятся добычей мошенников.

Центробанк предупреждает: количество фишинговых сайтов увеличилось

Наиболее часто мошенники используют приемы опытных рыбаков, предлагая владельцам банковских карт интересную «наживку». Этот прием получил название «фишинг». С его применением из-за невнимательности граждан происходит немало случаев мошенничества.

В последнее время Центробанк Литвы фиксирует рост случаев мошенничеств, когда создаются поддельные сайты под видом лицензионных электронных денег или платежных учреждений, сообщает BNS. Их посещение может привести к финансовым потерям для потребителей. Обычно такие фишинговые сайты прикрываются несуществующими товарными знаками и заявляют, что они принадлежат лицензированному учреждению с указанием деталей конкретного учреждения (название, адрес, номер лицензии и т. д.), а также называют Центробанк Литвы в качестве института, курирующего деятельность учреждения. Это делается для того, чтобы обманом получить данные и деньги людей.

Созданный мошенниками веб-сайт может выглядеть реалистично, поэтому, столкнувшись с веб-сайтом неизвестного бренда финансовых услуг, не спешите предоставлять запрашиваемую на нем личную информацию или подписывать контракты на оказание финансовых услуг. Прежде всего на веб-сайте Банка Литвы проверьте, действительно ли конкретное учреждение, занимающееся электронными деньгами и платежами, имеет лицензию, выданную Центробанком. Затем внимательно проверьте адрес сайта — все ли его символы соответствуют адресу, предоставленному самим учреждением. Также стоит проверить, не входит ли сайт в список нелегальных поставщиков финансовых услуг (на данный момент — 190 таких сайтов), есть ли активные ссылки на указанные новости, описания услуг, другие сайты, социальные сети, опубликованные документы.

Если у вас есть какие-либо вопросы или сомнения, свяжитесь с самой организацией, занимающейся электронными деньгами или платежной системой, напрямую по официально указанным контактам и спросите, предоставляет ли она финансовые услуги на веб-сайте, на котором вы хотите зарегистрироваться.

Если вы заметили или попали в ловушку мошенников, обратитесь в правоохранительные органы и сообщите об этом в Центробанк Литвы, который имеет право блокировать веб-сайты, предлагающие незаконные финансовые услуги — в настоящее время заблокирован 71 такой веб-сайт.

Ущерб в полмиллиона

По данным Департамента полиции, 27 марта в 11.08 в полицейский комиссариат Вильнюсского округа обратился руководитель ЗАО (1970 г.р.) и сообщил, что в период с 18 февраля по 22 марта обманным путем со счета компании выманили и перевели на ошибочно указанный счет 542 488 евро.

Начато досудебное расследование по факту мошенничества в особо крупном размере. Подобную сумму несколько лет назад в Вильнюсском округе выманили у бизнесмена. Ясновидящая, якобы родом из Румынии, обещала приумножить его богатство.

Фиктивные письма

Swedbank предупреждает жителей, что клиентам от имени банка рассылают фиктивные письма, в которых находится копия платежного перевода. Информацию о мнимом переводе присылают в пристегнутом документе, который на самом деле содержит вредоносную программу. Банк просит клиентов не открывать пристегнутые к письму документы.

Эл. письмо составлено так, что кажется, будто его прислал Swedbank lizingas. Письмо подписано с использованием имени и фамилии реального работника банка, указаны контактные данные. Специалисты банка, работающие в сфере безопасности, просят ни в коем случае не открывать прилагающиеся к письмам файлы, сами письма рекомендуют стирать.

Чтобы связаться с банком, звонить и писать надо лишь по официальным телефонам и эл. почте, которые есть на сайте банка, в письмах мошенники указывают свои контакты. Если вы все же открыли присланный файл, вероятно, в ваш компьютер проник вирус. Поэтому не подключайтесь с этого компьютера к своему э-банкингу. Рекомендуется отключить компьютер от сети и передать специалистам, которые почистят компьютер.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ