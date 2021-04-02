Лечить, а не наживаться

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В Литве завершили досудебное расследование, в ходе которого фармацевтической компании и 11 физическим лицам были предъявлены обвинения в незаконной деятельности. Об этом сообщила пресс-служба литовской прокуратуры.

По версии следствия, предприятие оказалось замешано в коррупционной схеме, в которой якобы участвовали представители фармацевтической компании и врачи из различных медицинских учреждений страны.

Есть подозрение, что 12 сотрудников этой фармацевтической компании действовали организованной группой. Предполагается, что некоторые из них – менеджеры компании – могли договориться с врачами медучреждений городов и районов, которые они обслуживают, чтобы те за незаконную плату рекомендовали пациентам покупать, а затем вводить препараты, распространяемые именно их компанией.

Сумма взяток, которые давались за один раз, варьировалась в зависимости от стоимости распространяемого продукта и места его приобретения (в аптеке, в интернете, непосредственно у врача или менеджера). Размер взятки, выплачиваемой врачу менеджером фармацевтической компании, мог составлять от 15 до 102 евро за продукт. Суммы взяток были включены в стоимость препаратов.

В ходе расследования было опрошено более 1100 человек и собраны данные о том, что компания могла потратить более 74 тысяч евро на взятки для подкупа врачей с 2014 по начало 2015 года.

Как сообщила прокуратура, фармацевтическая компания обвиняется в подкупе и мошенничестве с бухгалтерией. Представители семи фармацевтических компаний также обвиняются в подкупе, часть из них – в искажении данных бухгалтерского учета, а четыре врача – во взяточничестве.

Преступления могли быть совершены в Вильнюсе, Каунасе, Панявежисе, Шяуляй и 24 других небольших городах Литвы.

В ходе досудебного расследования уже были вынесены процессуальные решения в отношении 80 врачей и пяти сотрудников фармацевтической компании после того, как они признали себя виновными. Были конфискованы взятки, сделаны взносы в Фонд помощи жертвам преступлений, наложены штрафы. При этом участники судебного разбирательства уже выплатили более 100 тысяч евро, которые пополнили госбюджет. Также Государственная налоговая инспекция (ГНИ) подала в суд на фармацевтическую компанию, сумма иска – более 39 тысяч евро.

Уголовное дело передано в Вильнюсский окружной суд. Уголовный кодекс за взяточничество предусматривает штраф, или арест, или лишение свободы на срок до пяти лет, за подкуп – штраф или ограничение свободы, арест или лишение свободы, а за мошенническое ведение бухгалтерского учета – штраф, или арест, или лишение свободы на срок до четырех лет.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ