Путешествие во времени

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Готовясь к приближающемуся 700-летнему юбилею, Вильнюс не забывает еще об одном важном событии — 22 марта была 634-я годовщина получения Магдебургского права, напоминающая первые западные этапы основания литовской столицы.

Напомним, что Магдебургское право — система городского права, сложившаяся в XII- XIII веках. Это наиболее древний и известный вид городского права, сформировавшийся в городе Магдебург как феодальное городское право. Согласно этому кодексу, экономическая деятельность, имущественные права, общественно-политическая жизнь и сословное состояние горожан регулировались собственной системой юридических норм. Это превращало города в центры производства и товарно-денежного обмена, способствовало формированию городской аристократии.

Мир узнал о Вильнюсе из писем князя Великого Княжества Литовского Гядиминаса, в котором столица впервые упоминается 25 января 1323 года. Всем хорошо известна легенда о сне Гядиминаса, однако археологи и историки убеждены — князь строил город не на пустом месте. Археологические раскопки на месте Нижнего замка, которые длились 20 лет, показали, что первый фундамент был заложен еще предшественниками Гядиминаса в конце XIII в. Нижний замок укрепил и расширил Гядиминас, правление которого способствовало развитию города.

Право Магдебургского самоуправления было предоставлено Вильнюсу через 64 ​​года — 22 марта 1387 года. Получив новую привилегию, город на протяжении нескольких сотен лет укреплял лидерство в распространении западной культуры, что позволило Вильнюсу стать проводником между Востоком и Западом. Эта роль до сих пор остается закодированной в генах и культурной жизни города. Магдебургское право не застало Вильнюс врасплох. На самом деле все городские дела уже давно были подведомственны ремесленным цехам и купеческим гильдиям.

Вильнюс, который первым получил Магдебургское право, а затем распространил традиции западных демократических городов по всему региону, продемонстрировал лидерство и дух свободы — качества, которые он сохраняет и сейчас. Литовская столица стабильно занимает место в высшей лиге городов мира. В этом году Вильнюс впервые стал единственным из Северной Европы в числе 25 городов мира, которые эксперты Financial Times включили в список самых перспективных городов мира будущего.

Помня годовщину предоставления Магдебургского права, литовская столица активно готовится к празднованию своего 700-летия в 2023 году. В память об этом готовится программа, которая, как ожидается, побудит граждан и гостей праздновать славную историю Вильнюса.

700-летний юбилей станет еще одной возможностью для распространения информации о Вильнюсе за пределами Литвы. Цель — создать в городе праздничную атмосферу, обогатить культурную среду города и побудить взглянуть на литовскую столицу по-новому.

Информация «ЛК», vilnius.lt