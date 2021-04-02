В. Василяускас с 2023 года — в правлении МВФ

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Завершающий срок полномочий на должности председателя правления Банка Литвы (БЛ) Витас Василяускас будет работать в правлении Международного валютного фонда (МВФ), где будет представлять регион Северных и Балтийских стран, сообщает BNS. Центробанки восьми стран приняли общее решение делегировать его на эту должность.

В. Василяускас начнет трехгодичный срок полномочий в МВФ в январе 2023 года, когда истечет срок полномочий представителя Финляндии Мика Посо, и станет первым представителем Балтийских стран в правлении фонда, сообщил БЛ.

В соответствии с соглашением Северных и Балтийских стран, предлагать своего кандидата на должность исполнительного директора группы страны могут по ротационному принципу.

Соглашение также предусматривает, что страны Балтии — Литва, Латвия и Эстония — имеют право предложить одного представителя. Из пяти кандидатов был выбран В. Василяускас. Его миссия и ответственность будут заключаться в том, чтобы интересы этих стран и согласованные позиции членов группы как можно лучше были представлены при принятии решений МВФ.

В группу Северных и Балтийских стран входят восемь стран региона: Швеция, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Эстония, Латвия, Литва. В. Василяускас с 2011 года является членом правления управляющих МВФ. Правление БЛ он возглавил 16 апреля 2011 года, его второй срок полномочий истекает 7 апреля этого года.

Информация «ЛК», BNS