default image
Пандемия – экзамен на гражданскую зрелость

Подробнее...
default image
Финансовое поведение в условиях карантина

Подробнее...
default image
Как будут выплачивать пособия по бюллетеням после продления карантина

Подробнее...
default image
Началось декларирование доходов

Подробнее...
default image
Гитанас Науседа выступает за осторожный выход из карантина

Подробнее...
default image
В Израиле подтвердили, что разведка США знала о коронавирусе еще в ноябре

Подробнее...
default image
А.Вярига: Литва достигла пика распространения коронавируса

Подробнее...
default image
В России более 4000 случаев коронавируса за сутки

Подробнее...
default image
Гитанас Науседа наложил вето на поправки о регулировании цен

Подробнее...
default image
В Литве подтверждена 33-ая смерть от коронавируса

Подробнее...
default image
В США более 650 тысяч зараженных COVID-19

Подробнее...
default image
Банки обещают кредитные каникулы для бизнеса и людей, испытывающих трудности

Подробнее...
default image
В Грузии с 17 апреля полностью запретят передвижение легковых автомобилей

Подробнее...
default image
Макрон заявил, что из-за коронавируса для Евросоюза наступил момент истины

Подробнее...
default image
Подтверждённые случаи коронавируса: Литва – 1149, Латвия – 682, Эстония – 1459

Подробнее...
default image
Китай придумал замену ВОЗ

Подробнее...
default image
Польша пока не планирует открывать границы

Подробнее...
default image
В Европе продлили карантинные меры

Подробнее...
default image
Пасхальные службы в православных храмах Литвы пройдут за закрытыми дверями

Подробнее...
default image
Швейцария с 27 апреля начнет смягчать карантин

Подробнее...
default image
Впервые за последние 18 лет март прошел без массовой стрельбы в американских школах

Подробнее...
default image
В доме престарелых Senevita выявлен новый случай коронавируса

Подробнее...
default image
Власти Великобритании продлили общенациональный карантин на три недели

Подробнее...
default image
Лидеры G7 обсудили подготовку к возобновлению экономической активности

Подробнее...
default image
А.Вярига: экспресс-тесты можно использовать для прогнозов распространения коронавируса

Подробнее...
default image
Ирландские фермеры завезут 1500 сезонных рабочих из Болгарии и Румынии

Подробнее...
default image
COVID-19 в Польше: 7408 случаев заболевания и 268 смертей

Подробнее...
default image
Первый вице-спикер сейма: работа парламента возвращается в обычное русло

Подробнее...
default image
Польша снимает запрет на прогулки в парках

Подробнее...
default image
Подтверждён 21 новый случай коронавируса, в общей сложности их теперь 1149

Подробнее...
default image
Можно позабыть про дешевые полеты?

Подробнее...
default image
Г.Науседа передал верительные грамоты представителю Литвы при НАТО

Подробнее...
default image
Греция продлила запрет на полеты до 15 мая

Подробнее...
default image
Испанские школьники "автоматом" получат хорошие оценки из-за пандемии

Подробнее...
default image
Кабмин Литвы разрешил впустить в страну более 100 зарубежных специалистов

Подробнее...
default image
Коронавирус в Беларуси

Подробнее...
default image
В Литве - 32-ая смерть от коронавирусной инфекции

Подробнее...
default image
Карантинные меры могут понадобиться до 2022 года

Подробнее...
default image
В больницах Литвы находятся 133 пациента с коронавирусом, 14 из них - в реанимации

Подробнее...
default image
Подтверждена 31-ая смерть от коронавируса в Клайпеде

Подробнее...
TOP,Общество,Экономика

Финансовое поведение в условиях карантина

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Согласно исследованию, проведенному финансовым институтом Swedbank, после того как некоторые компании приостановили или вообще прекратили свою деятельность, 38 % населения страны уже успело ощутить влияние карантина на экономику и на личные финансы.

В то же время 53 % респондентов еще не ощутили влияния, но нынешняя ситуация их беспокоит, 9% населения страны чувствуют себя в безопасности.

«Результаты опроса показывают, что реальное влияние на личные финансы уже ощутили городские жители в возрасте 18-45 лет. Многие из них работают в сфере торговли и услуг, где экономическая активность в настоящее время резко снизилась.  В то же время больше всего обеспокоены этой ситуацией жители пенсионного возраста», — отметила Юрате Цвиликене, руководитель финансового института Swedbank.

В настоящее время не чувствуют влияния карантина на личные финансы, но все же обеспокоены работники секторов промышленности (68%), здравоохранения и социальной сферы (68%), государственного управления (60%), образования (60%) и строительства (59%).

Реальные доходы продолжают падать

«Опрос населения показывает, что люди, которые уже столкнулись с проблемой снижения доходов, и те, кто беспокоится о будущем перед лицом кризиса, меняют свое финансовое поведение. Большинство респондентов (63%) говорят, что они ограничивают свои обычные расходы и покупают только необходимое. Чуть более половины населения страны (53%) откладывает крупные покупки на более поздний срок. Около половины респондентов уделяют больше внимания планированию своих расходов», — отмечает Ю. Цвиликене.

По словам эксперта Swedbank, часть населения (18%) указывает, что они готовятся к, возможно, более серьезным потрясениям, чем они испытали до сих пор, и накапливают сбережения. В то же время 11% респондентов рассчитывают на поддержку государства и местной власти и поэтому не предпринимают активных действий.

Самые большие страхи населения

В условиях экономического спада жители указывают, что их больше всего волнуют возможные трудности с выполнением своих финансовых обязательств (3,9 балла по 5-балльной шкале). На втором месте — страх за членов семьи, которым респонденты оказывают финансовую помощь или поддержку (3,8 балла).

«Жителей также беспокоят резкое падение доходов (3,7 балла) и отсутствие сбережений (3,6 балла). Участники опроса обеспокоены возможностью потерять работу — по пятибалльной шкале они оценивают свою тревогу в 3,5 балла», — комментирует глава финансового института Swedbank.

Однако, согласно исследованию, в кредитные учреждения с просьбой о кредитном отпуске или продлении погашения кредита обратился всего 1% респондентов.

Услуги неофициально

Хотя жители и обеспокоены своим финансовым будущим и начали больше экономить, исследование показывает, что, живя в условиях карантина, некоторым  недостает посещения парикмахерских, косметологических салонов или фитнес-клубов.

Если карантин в Литве будет продлен на более длительный период времени, треть участников опроса — 33% — готовы воспользоваться актуальными для них услугами в неофициальном порядке. Результаты опроса показывают, что 42 % населения категорически отвергают такую возможность.

«Очевидно, что жизнь в условиях карантина не только вызывает финансовые проблемы, но и создает те или иные неудобства, так как мы не можем воспользоваться многими из услуг, к которым привыкли. Однако в этом случае стоит вспомнить основную цель карантина — чем строже все мы будем придерживаться карантинных мер, тем лучше будет контролироваться распространение вируса и тем скорее мы сможем вернуться к прежнему ритму жизни», — отмечает Ю. Цвиликене.

Опрос населения по заказу Финансового института Swedbank  24-26 марта 2020 г. провела компания Spinter Tyrimai. В исследовании приняли участие  1015 респондентов. Результаты опроса отражают мнения и оценки населения страны в возрасте от 18 до 75 лет.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.