Финансовое поведение в условиях карантина

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Согласно исследованию, проведенному финансовым институтом Swedbank, после того как некоторые компании приостановили или вообще прекратили свою деятельность, 38 % населения страны уже успело ощутить влияние карантина на экономику и на личные финансы.

В то же время 53 % респондентов еще не ощутили влияния, но нынешняя ситуация их беспокоит, 9% населения страны чувствуют себя в безопасности.

«Результаты опроса показывают, что реальное влияние на личные финансы уже ощутили городские жители в возрасте 18-45 лет. Многие из них работают в сфере торговли и услуг, где экономическая активность в настоящее время резко снизилась. В то же время больше всего обеспокоены этой ситуацией жители пенсионного возраста», — отметила Юрате Цвиликене, руководитель финансового института Swedbank.

В настоящее время не чувствуют влияния карантина на личные финансы, но все же обеспокоены работники секторов промышленности (68%), здравоохранения и социальной сферы (68%), государственного управления (60%), образования (60%) и строительства (59%).

Реальные доходы продолжают падать

«Опрос населения показывает, что люди, которые уже столкнулись с проблемой снижения доходов, и те, кто беспокоится о будущем перед лицом кризиса, меняют свое финансовое поведение. Большинство респондентов (63%) говорят, что они ограничивают свои обычные расходы и покупают только необходимое. Чуть более половины населения страны (53%) откладывает крупные покупки на более поздний срок. Около половины респондентов уделяют больше внимания планированию своих расходов», — отмечает Ю. Цвиликене.

По словам эксперта Swedbank, часть населения (18%) указывает, что они готовятся к, возможно, более серьезным потрясениям, чем они испытали до сих пор, и накапливают сбережения. В то же время 11% респондентов рассчитывают на поддержку государства и местной власти и поэтому не предпринимают активных действий.

Самые большие страхи населения

В условиях экономического спада жители указывают, что их больше всего волнуют возможные трудности с выполнением своих финансовых обязательств (3,9 балла по 5-балльной шкале). На втором месте — страх за членов семьи, которым респонденты оказывают финансовую помощь или поддержку (3,8 балла).

«Жителей также беспокоят резкое падение доходов (3,7 балла) и отсутствие сбережений (3,6 балла). Участники опроса обеспокоены возможностью потерять работу — по пятибалльной шкале они оценивают свою тревогу в 3,5 балла», — комментирует глава финансового института Swedbank.

Однако, согласно исследованию, в кредитные учреждения с просьбой о кредитном отпуске или продлении погашения кредита обратился всего 1% респондентов.

Услуги неофициально

Хотя жители и обеспокоены своим финансовым будущим и начали больше экономить, исследование показывает, что, живя в условиях карантина, некоторым недостает посещения парикмахерских, косметологических салонов или фитнес-клубов.

Если карантин в Литве будет продлен на более длительный период времени, треть участников опроса — 33% — готовы воспользоваться актуальными для них услугами в неофициальном порядке. Результаты опроса показывают, что 42 % населения категорически отвергают такую возможность.

«Очевидно, что жизнь в условиях карантина не только вызывает финансовые проблемы, но и создает те или иные неудобства, так как мы не можем воспользоваться многими из услуг, к которым привыкли. Однако в этом случае стоит вспомнить основную цель карантина — чем строже все мы будем придерживаться карантинных мер, тем лучше будет контролироваться распространение вируса и тем скорее мы сможем вернуться к прежнему ритму жизни», — отмечает Ю. Цвиликене.

Опрос населения по заказу Финансового института Swedbank 24-26 марта 2020 г. провела компания Spinter Tyrimai. В исследовании приняли участие 1015 респондентов. Результаты опроса отражают мнения и оценки населения страны в возрасте от 18 до 75 лет.