Глава Oro navigacija: ситуация с полётами начнёт улучшаться летом

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

После того, как количество полётов в воздушном пространстве Литвы на прошлой неделе сократилось на 82%, временный глава компании по управлению полётами Oro navigacija подчёркивает, что ситуация в Литве лучше, чем в остальной Европе, где число полётов сократилось на 89,3%.

Марюс Белюнас надеется, сто ситуация начнёт меняться летом.

«Это изменение в Европе соответствует пессимистическому сценарию изменения потока полётов, составленному Европейской организацией безопасности аэронавигации (Евроконтроль). Какое-то время мы ещё будем видеть их спад, но мы надеемся, что с началом лета ситуация станет улучшаться. Пока специалисты нашего предприятия не усматривают положительных изменений ни в Европе, ни в мире», — сказал М. Белюнас в комментарии для BNS.

6-13 апреля по сравнению с таким же периодом в прошлом году общее число полётов в воздушном пространстве Литвы сократилось на 82% до 1036 полётов, а число транзитных полётов — на 81% до 817.

В длинные пасхальные выходные в воздушном пространстве Литвы состоялось всего 344 полёта — на 84,4% меньше, чем год назад, из них 290 полётов были транзитными – на 82% меньше. Выполнялись транзитные полёты в Китай и из него — 71 полёт, в Россию и из неё — 152.