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Выручка Maxima grupe в прошлом году увеличилась на 16%, выплатит 87 млн евро дивидендов

Фото BFL/Вигинтасас Скарайтиса

В прошлом году консолидированная выручка управляющей розничными торговыми сетями группы Maxima grupe, косвенно контролируемой предпринимателем Нериюсом Нумавичюсом, выросла на 15,7% до 3,993 млрд евро.

Между тем, консолидированная прибыль Maximos grupe до уплаты годовых, налогов, отчислений по амортизации и износу (EBITDA) в прошлом году выросла на 4,9% до 234,5 млн евро.

Единственному акционеру Maxima grupe, контролируемой Н. Нумой коммерческой группе Vilniaus prekyba будет выплачено 86,6 млн евро дивидендов — решение об этом уже принято, сообщила группа. В прошлом году Maxima grupe выплатила 82 млн евро дивидендов.

Крупнейшим был рост выручки группы в Польше (на 15,2% ) и Болгарии (на 12,6 %), а в Балтийских странах ростом выделялась Латвия (на 7,7%), сообщила Maxima grupe.

Рост выручки в Польше отчасти обусловлено приобретением в 2018 году торговой сети Stokrotka.

В Литве и Эстонии рост выручки составил 4,4% и 0,9%. Выручка от электронной торговли возросла на 32,3% и составила 1,7% всей выручки в странах Балтии.

Общее число магазинов Maxima grupe составляет 1230.

Maxima grupe принадлежат сети Maxima (страны Балтии), Stokrotka (в Польше), T-Market (в Болгарии) и электронный магазин продуктов питания Barbora, действующий в странах Балтии.

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