Финляндия и Швеция официально приглашены в НАТО

Отмечается, что при вступлении в Альянс крайне важно, чтобы законные интересы безопасности всех союзников были должным образом учтены.

«Мы приветствуем заключение трехстороннего меморандума между Турцией, Финляндией и Швецией по этому вопросу. Присоединение Финляндии и Швеции сделает их безопаснее, НАТО — сильнее, а евроатлантическую зону — более безопасной», — сказано в сообщении.

Ратифицировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО должны все 30 стран-участниц.