Финляндия и Швеция официально приглашены в НАТО

Финляндия и Швеция в ходе саммита НАТО в Мадриде в среду, 29 июня, официально получили приглашения присоединиться к Североатлантическому альянсу стать членами НАТО.
«Мы подтверждаем нашу приверженность политике открытых дверей НАТО. Сегодня мы приняли решение пригласить Финляндию и Швецию стать членами НАТО и согласились подписать протоколы о вступлении», — говорится в сообщении НАТО.
Отмечается, что при вступлении в Альянс крайне важно, чтобы законные интересы безопасности всех союзников были должным образом учтены.
«Мы приветствуем заключение трехстороннего меморандума между Турцией, Финляндией и Швецией по этому вопросу. Присоединение Финляндии и Швеции сделает их безопаснее, НАТО — сильнее, а евроатлантическую зону — более безопасной», — сказано в сообщении.
Ратифицировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО должны все 30 стран-участниц.korrespondent.net