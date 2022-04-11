Финляндия остановила почтовое сообщение с Беларусью и Россией

Nuotrauka BFL/ Gediminas Savickis

Финляндия в понедельник, 11 апреля, приостановила почтовое сообщение с Россией и Беларусью. Об этом сообщает госкомпания Posti.

«С 11 апреля 2022 года Posti приостанавливает отправку всех писем и посылок между Финляндией и Россией, а также между Финляндией и Беларусью к дальнейшему уведомлению, исходя из исключительных обстоятельств согласно соглашениям о Всемирном почтовом союзе. Приостановка касается перевозок писем и посылок из Финляндии в Россию и Беларусь, а также из России и Беларуси в Финляндию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что отправления, которые не могут быть доставлены, возвращаются отправителям.

Доставка коммерческих отправлений, в том числе срочных писем и грузов, была прекращена еще с 15 марта.

Напомним, Финляндия приостановила пассажирские и грузовые железнодорожные перевозки из России на неопределенный срок.