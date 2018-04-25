Финляндия продлила чрезвычайное положение в связи с COVID-19 до середины мая

Финляндия продлила чрезвычайное положения в связи с распространением коронавируса COVID-19 до середины мая.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на финские СМИ, премьер-министр Финляндии Санна Марин объявила о продлении чрезвычайного положения в Финляндии до 13 мая с тем, чтобы продолжить борьбу с коронавирусом.

По ее словам, принятые ранее меры были эффективными, но их следует продлить до мая, чтобы предотвратить дальнейший рост случаев инфицирования коронавирусом.

Отметим, что правительство Финляндии также планирует закрыть все рестораны и бары в стране вплоть до 31 мая.