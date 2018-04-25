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В Праге начали размещать бездомных в гостиницах из-за пандемии

Из-за распространения коронавируса в Праге, Чехия, бездомных начали размещать в гостиницах, хостелах и других помещениях. Об этом сообщает Politico.

В Праге закрыли зимние приюты, в которых ежедневно ночевали около 330 бездомных, из соображений рисков для здоровья.

«Наша ближайшая цель — обеспечить от 330 до 500 коек, которые позволят разместить от одной трети до половины бездомных в Праге», — заявил ответственный в городской администрации за вопросы жилья Адам Забранский.

Таким образом Прага взяла пример с «передового опыта за рубежом», добавил чиновник.

«Аналогичный подход был принят, например, в Чикаго, Лондоне или Париже», — отметил Забранский.

Напомним, что ранее в Чехии начали закрывать города из-за коронавируса, когда в стране было зафиксировано менее 300 случаев коронавируса. Там также ввели общенациональный карантин.

Также сообщалось, что Чехия прогнозирует закрытие границ стран ЕС на два года. В Чехии действует режим чрезвычайной ситуации и введен общенациональный карантин. В больницы госпитализировано 74 заразившихся, из которых 19 находятся в отделениях интенсивной терапии.

korrespondent.net

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