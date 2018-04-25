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С.Сквярнялис сказал, что думают понемногу разрешить возобновлять деятельность малому бизнесу

Фото BFL/Паулюс Пяляцкис

Литовский премьер Саулюс Сквярнялис в среду сообщил, что правительство рассматривает возможность понемногу разрешать частичное возобновление деятельности малому бизнесу, который пострадал от карантинных ограничений, введённых с целью замедления распространения коронавируса.

«Мы думаем. Каждый день труден и для этих людей, у который есть этот малый бизнес, и, конечно, услуги нужны и жителям страны, и нашей экономике. Да, это связано с вероятным частичным восстановлением определённых видов деятельности при соблюдении исключительно строгих ограничений и условий», — сказал журналистам премьер в правительстве.

По словам С. Сквярнялиса, вероятное возобновление деятельности и условия безопасности в ближайшее время будут обсуждаться с представителями бизнеса.

Конкретные сферы деятельности премьер не указал.

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