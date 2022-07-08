Финляндия усилила безопасность на границе с Россией

Финляндия усилила безопасность на границе с РФ: соответствующий закон принял парламент страны. Об этом сообщает Reuters.
В частности, в законе о пограничной охране прописаны более широкие возможности для ограничения трансграничного передвижения в случае возникновения ЧС.
По данным парламентариев, закон обновляется из-за возросших опасений, что Россия может попытаться оказать гибридное воздействие на Финляндию, организовав у границ скопление большого числа просителей убежища.
Сообщается, что документ предусматривает возможность сооружения заграждений на участке протяженностью 1,3 тыс. километров для предотвращения потока беженцев, а все заявления о предоставлении убежища будут направляться в один или несколько пограничных переходов.
Ранее сообщалось, что Россия начала отводить военную технику от финской границы после заявлений о вступлении Финляндии в НАТО.korrespondent.net