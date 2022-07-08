Финляндия усилила безопасность на границе с Россией

По данным парламентариев, закон обновляется из-за возросших опасений, что Россия может попытаться оказать гибридное воздействие на Финляндию, организовав у границ скопление большого числа просителей убежища.

Сообщается, что документ предусматривает возможность сооружения заграждений на участке протяженностью 1,3 тыс. километров для предотвращения потока беженцев, а все заявления о предоставлении убежища будут направляться в один или несколько пограничных переходов.

Ранее сообщалось, что Россия начала отводить военную технику от финской границы после заявлений о вступлении Финляндии в НАТО.