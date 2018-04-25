Финские «подарки» Литве

Несмотря на выход Великобритании из Евросоюза вместе с солидной финансовой корзиной, Финляндия, которая председательствует в Евросоюзе, предлагает уменьшить взносы государств – членов Евросоюза в бюджет ЕС. В «мешке» предложений Финляндии, который еще должен утвердить совет ЕС, есть и два хороших «подарка» Литве.
Первый подарок. Финляндия предлагает в 2021-2027 гг. узаконить регионы на уровне национальной статистической единицы (NUTS2). В соответствии с этим предложением менее прогрессивному в экономическом отношении региону Центральной и Западной Литвы выделялись бы инвестиции ЕС для улучшения жизни людей, а самоуправлениям надо было бы добавлять меньше своих средств. Хочу успокоить тех, кто тревожится в связи с опасностью для территории государства. Для этого нет никаких оснований. Указанное распределение в соответствии с квалификацией регионов по NUTS2 означает только особенности обработки статистических данных, которые будут иметь влияние при распределении инвестиций Евросоюза. Это ни в коей мере не угрожает территориальной целостности. Напротив, подобное распределение больше поощряет смычку-процесс, который укрепляет всю страну, чтобы не осталось запущенных, второсортных регионов.
Предлагаемая мною формула «два равняется одному», т. е. оба сильных региона Литвы равняются равномерно развивающейся одной Литве. Это распределение на два региона при подсчете помощи ЕС позволяет адекватно разделить и социальную, и экономическую ситуацию в стране, потому что общая статистика Литвы как одного региона выглядит неплохо. Еврокомиссия уже предлагала значительно уменьшить помощь Литве, однако оценка отдельных регионов выявляет огромную разницу. Очевидно, что помощь Евросоюза Литве еще необходима. Это означает увеличенные доходы жителей регионов, инвестиции в обновление инфраструктуры, в проекты, направленные на сбережение энергии, и т. д.
Литва как была, так и остается единым государством, однако при распределении миллиардной помощи Евросоюза статистические данные об уровне проживания наших граждан будут передаваться Еврокомиссии в соответствии с новой квалификацей из двух регионов: из столичного региона, который составляет Вильнюсский уезд, и из региона Центральной и Западной Литвы, который составляет вся остальная территория страны. Мы приложили много усилий, чтобы данное решение одобрил Европарламент, поэтому сейчас, когда эту позицию поддерживает Европарламент, хочется верить, что предложение Финляндии утвердит и совет Евросоюза. Это предложение на трехсторонних переговорах имеет почти стопроцентную возможность быть принятым без сопротивления.
Второе хорошее предложение. Финляндия предлагает непосредственные выплаты земледельцам подсчитывать по статистике поддерживаемых площадей. Пока помощь Евросоюза распределялась на основании данных 2009 года. Но с того времени появилось гораздо больше поддерживаемых сельскохозяйственных площадей, поэтому получаемая денежная сумма делится на реально обрабатываемые гектары, и за каждый гектар платят меньше средств.
Статистика 2016 г. во многом соответствует реальному количеству поддерживаемых площадей. Поэтому земледельцы за гектар получали бы ту сумму, которая им выделена, и не надо было бы покрывать расходы тем, кто декларировал площади после 2009 г.
Сейчас о плохих «подарках». Европарламент принял решение о том, что в 2021-2027 гг. каждая страна-член должна внести в бюджет ЕС 1,3 проц. ВВП (валовый внутренний продукт). Это несколько большая сумма по сравнению с прежней. Она позволила бы покрыть убытки, связанные с Брекситом, осуществить обязательства Евросоюза по отношению к государствам-членам. Литва является получателем помощи, причем помощь Евросоюза примерно в четыре раза больше, чем взнос. Однако Финляндия предлагает уменьшить взносы в бюджет Евросоюза до 1,07 проц. ВВП.
Казалось бы, разница небольшая. Но это означало бы существенную потерю средств у регионов Литвы, потому что именно через фонды смычки финансирование помощи земледельцам и закрытие Игналинской атомной станции сократилось при уменьшении бюджета ЕС. Европарламент не соглашается уменьшить бюджет подобным образом. Если сократятся инвестиции Евросоюза в сельское хозяйство и развитие регионов, то замедлятся темпы развития стран, не будут решаться проблемы нищеты. Европарламент это предложение не поддержит.
Может быть, Финляндия, председательствующая в Евросоюзе, вместо праздничных огней «откроет огонь» на поле трехсторонних переговоров. Время разумных компромиссов для Литвы в Евросоюзе затянулось. Мы должны недвусмысленно требовать то, что уже давно нам полагается. Литва выполняет обязательства, принятые при вступлении в ЕС. Наконец, Евросоюз должен выполнять свои обязательства. Я призываю президента Литвы на трехсторонних переговорах решительно поддержать амбициозные, благоприятные для нашей страны позиции, которые сам защищаю в Европарламенте и которые уже одобрили отдельные комитеты или весь парламент.
Надежды протестующих земледельцев Литвы справедливы. Евросоюз уже опаздывает с выполнением своего обязательства. Президент может воспользоваться теми аргументами, которые мы используем в Европарламенте. Это укрепило бы позиции Литвы. На трехсторонних переговорах я предлагаю президенту Литвы привести тот аргумент, что Европарламент уже принял решение о том, что каждая страна-член должна внести в бюджет Евросоюза такой взнос, который позволил бы покрыть убытки, связанные с Брекситом, и осуществить обязательства Евросоюза перед государствами-членами ЕС. В данном случае Европарламент является нашим сильным партнером. Я оцениваю его настойчивость, то, как требовательно оценивался состав новой Еврокомиссии, поэтому хочу верить, что в этой борьбе мы победим.
Бронис РОПЕ, европарламентарий
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