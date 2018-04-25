Финские «подарки» Литве

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Несмотря на выход Великобритании из Евросоюза вместе с солидной финансовой корзиной, Финляндия, которая председательствует в Евросоюзе, предлагает уменьшить взносы государств – членов Евросоюза в бюджет ЕС. В «мешке» предложений Финляндии, который еще должен утвердить совет ЕС, есть и два хороших «подарка» Литве.

Первый подарок. Финляндия предлагает в 2021-2027 гг. узаконить регионы на уровне национальной статистической единицы (NUTS2). В соответствии с этим предложением менее прогрессивному в экономическом отношении региону Центральной и Западной Литвы выделялись бы инвестиции ЕС для улучшения жизни людей, а самоуправлениям надо было бы добавлять меньше своих средств. Хочу успокоить тех, кто тревожится в связи с опасностью для территории государства. Для этого нет никаких оснований. Указанное распределение в соответствии с квалификацией регионов по NUTS2 означает только особенности обработки статистических данных, которые будут иметь влияние при распределении инвестиций Евросоюза. Это ни в коей мере не угрожает территориальной целостности. Напротив, подобное распределение больше поощряет смычку-процесс, который укрепляет всю страну, чтобы не осталось запущенных, второсортных регионов.

Предлагаемая мною формула «два равняется одному», т. е. оба сильных региона Литвы равняются равномерно развивающейся одной Литве. Это распределение на два региона при подсчете помощи ЕС позволяет адекватно разделить и социальную, и экономическую ситуацию в стране, потому что общая статистика Литвы как одного региона выглядит неплохо. Еврокомиссия уже предлагала значительно уменьшить помощь Литве, однако оценка отдельных регионов выявляет огромную разницу. Очевидно, что помощь Евросоюза Литве еще необходима. Это означает увеличенные доходы жителей регионов, инвестиции в обновление инфраструктуры, в проекты, направленные на сбережение энергии, и т. д.

Литва как была, так и остается единым государством, однако при распределении миллиардной помощи Евросоюза статистические данные об уровне проживания наших граждан будут передаваться Еврокомиссии в соответствии с новой квалификацей из двух регионов: из столичного региона, который составляет Вильнюсский уезд, и из региона Центральной и Западной Литвы, который составляет вся остальная территория страны. Мы приложили много усилий, чтобы данное решение одобрил Европарламент, поэтому сейчас, когда эту позицию поддерживает Европарламент, хочется верить, что предложение Финляндии утвердит и совет Евросоюза. Это предложение на трехсторонних переговорах имеет почти стопроцентную возможность быть принятым без сопротивления.